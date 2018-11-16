Рауш – о фанатах Германии: «Знал, что в меня могут что-то кинуть. Ничего страшного»

Полузащитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш прокомментировал поведение болельщиков сборной Германии после товарищеского матча. Фанаты немецкой команды закидали футболиста бумагой при подаче углового.

«Знал, что в меня могут что-то кинуть. Ничего страшного, ничего тяжелого в меня не кинули, только бумажки», – сказал Рауш.

Товарищеский матч Германия – Россия завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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Рауша закидали бумагой. Немцы, вы чего?

Главные выводы по матчу Германия – Россия