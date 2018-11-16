Лев: «После первого тайма судьба игры с Россией уже была решена»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев отметил нестабильность молодых игроков своей команды после товарищеского матча со сборной России.

«Первый тайм был очень хорошим. Во втором динамика спала, мы не так хорошо заполняли зоны, как в первом тайме.

У нас на поле были молодые игроки, они еще не выступают стабильно. Но после первого тайма судьба игры уже была решена.

Результат – не самое главное. Было важно правильно использовать свободные зоны и создавать моменты у ворот соперника.

Я хотел, чтобы нападающие играли хладнокровно. Последние два дня мы говорили только о продуктивности в атаке.

Серж Гнабри отлично отыграл, двигался, держал мяч. Он показывает прекрасное движение. Мне нравится, как он играет.

Молодым игрокам нужно время. Чемпионат мира был для нас неудачным, до этого мы выиграли все 10 игр в квалификации. Я уже говорил, что нужно омолаживать команду.

Наши игроки очень перспективны, у них большой потенциал. Но если они хотят выигрывать большие турниры, они должны выкладываться на все 100», – сказал Лев.

Товарищеский матч Германия – Россия завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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