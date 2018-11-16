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    Газинский: «Матч с Германией надо поскорее забыть»

    Полузащитник и капитан сборной России Юрий Газинский призвал как можно скорее забыть о поражении от Германии в товарищеском матче.

    «Этот матч надо поскорее забыть. Впереди важная игра со Швецией.

    Конечно, жалко проигрывать, но Германия хорошая, сильная команда», – сказал хавбек.

    Товарищеский матч Германия – Россия завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Самое обидное – Германия унизила нас вторым составом

    Рауша закидали бумагой. Немцы, вы чего?

    Главные выводы по матчу Германия – Россия

    Источник: Твиттер сборной России

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    16.11.2018 06:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 16 ноября 2018, 16:49

      Иногда такие поражения помогают выявить слабые места.

      2
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      Рейтинг: +301

      Konyshev_RW 16 ноября 2018, 11:58

      Возможно самый бездарный капитан сборной России за все время ее существования, весь матч потеряный бегал. Середины поля у нас не было вообще.

      1
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 16 ноября 2018, 09:56

      Зачем тогда играл! Матч надо анализировать а не забывать.

      1
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      Рейтинг: +2056

      almanev 16 ноября 2018, 09:28

      Сборная России возвращается( С момента назначения Черчесова считал его дном и продолжаю считать

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 ноября 2018, 08:50

      Вот на фоне хорошей и сильной команды есть возможность посмотреть на себя со стороны, кто мы и где...

      2
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      Рейтинг: +1387

      Fin035 16 ноября 2018, 08:04

      Почему у наших игроков постоянно антироссийский настрой! Они постоянно хвалят другие сборные, которым проигрывают! Германия хорошая и сильная команда, а наша получается чмошная и никакая! Вот оказывается почему наши проигрывают! Потому что, они уже перед игрой словили мандраж и считают Германию сильнее! Вот оказывается где собака зарыта, уважаемый тренер сборной России! Не там вы ищите....!

      0
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 16 ноября 2018, 07:55

      Мой прогноз сбылся..
      Ну понятно.. Матч с саудовской аравией приятнее вспоминать))

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 16 ноября 2018, 07:46

      Забухни и кому-нибудь пи..лей дать или огребсти... и к Сашке, за которого играли)))))

      1
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      Рейтинг: +7396

      Старикан 16 ноября 2018, 07:37

      Сначала надо вас всех хорошенько о.т.п.издить, а потом можно и забыть!

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 16 ноября 2018, 06:24

      Не забыть, идиот, а сделать выводы. А вам бы всё поскорей забыть. На х.... на поле выходите?

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