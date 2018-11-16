Газинский: «Матч с Германией надо поскорее забыть»

Иногда такие поражения помогают выявить слабые места.
Полузащитник и капитан сборной России Юрий Газинский призвал как можно скорее забыть о поражении от Германии в товарищеском матче.
«Этот матч надо поскорее забыть. Впереди важная игра со Швецией.
Конечно, жалко проигрывать, но Германия хорошая, сильная команда», – сказал хавбек.
Товарищеский матч Германия – Россия завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Самое обидное – Германия унизила нас вторым составом
Рауша закидали бумагой. Немцы, вы чего?
Главные выводы по матчу Германия – Россия