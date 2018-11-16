Лига наций. Хорватия вырвала победу у Испании, Бельгия обыграла Исландию

Крутая ситуация в группе получилась!
Кто побеждает в матче Англия - Хорватия -> выигрывает группу
Ничья - и побеждает Испания :)
Завершились два матча Лиги наций.
Хорватия обыграла Испанию – 3:2. Победный гол на 93-й минуте забил защитник Тин Йедвай.
В другой игре Бельгия благодаря дублю Миши Батшуайи выиграла у Исландии (2:0).
Лига наций. Лига А. 5-й тур
Хорватия – Испания – 3:2 (0:0)
Голы: 1:0 – Крамарич, 54; 1:1 – Себальос, 56; 2:1 – Йедвай, 69; 2:2 – Рамос, 78 (с пенальти); 3:2 – Йедвай, 90+3.
Бельгия – Исландия – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Батшуайи, 65; 2:0 – Батшуайи, 81.