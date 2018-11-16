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    Лига наций. Хорватия вырвала победу у Испании, Бельгия обыграла Исландию

    Завершились два матча Лиги наций.

    Хорватия обыграла Испанию – 3:2. Победный гол на 93-й минуте забил защитник Тин Йедвай.

    В другой игре Бельгия благодаря дублю Миши Батшуайи выиграла у Исландии (2:0).

    Лига наций. Лига А. 5-й тур

    Хорватия – Испания – 3:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Крамарич, 54; 1:1 – Себальос, 56; 2:1 – Йедвай, 69; 2:2 – Рамос, 78 (с пенальти); 3:2 – Йедвай, 90+3.

    Бельгия – Исландия – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Батшуайи, 65; 2:0 – Батшуайи, 81.

    Календарь Лиги наций

    Турнирная таблица Лиги наций

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.11.2018 00:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2509

      panmon 16 ноября 2018, 14:41

      Крутая ситуация в группе получилась!
      Кто побеждает в матче Англия - Хорватия -> выигрывает группу
      Ничья - и побеждает Испания :)

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      Рейтинг: +2509

      panmon > panmon 16 ноября 2018, 14:45

      кроме того отличный шанс у Хорватов выиграть группу с отрицательной (и худшей в группе) разницей мячей
      Сейчас -5, в случае минимальной победы -4 против -1 у Англии

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      Рейтинг: +2098

      ItalianFootball 16 ноября 2018, 10:02

      Мишаня - молодчик!

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 ноября 2018, 05:25

      Исландцы что-то поплыли

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      Рейтинг: +2098

      ItalianFootball > Cules2013 16 ноября 2018, 10:02

      Однодневные герои. Все ясно.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > ItalianFootball 16 ноября 2018, 14:27

      Я бы не сказал, что однодневные. Они ещё в отборе к ЧМ-2014 играли в стыках с Ховатией.

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      Рейтинг: +2098

      ItalianFootball > Cules2013 17 ноября 2018, 10:01

      1 стыки 4 года назад + 2016 веселый. Не, сомнительно.

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