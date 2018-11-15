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    Лексаков: «В декабре Березуцкие получат лицензию А. О «Витессе» они ничего не говорили»

    Генеральный директор академии тренерского мастерства РФС Андрей Лексаков дал оценку возможному отъезду братьев Березуцких в «Витесс». О таком варианте продолжения тренерской карьеры «Бомбардир» писал накануне.

    «Братья Березуцкие обучаются на лицензию А, в декабре будет последняя сессия и экзамены.

    Мне Алексей и Василий ничего не говорили о «Витессе». С Леонидом Слуцким я тоже не общался на эту тему.

    Но если такой вариант есть, то, конечно, надо попробовать. Лицензия, которую они получат, позволяет работать помощниками главного тренера.

    Они достаточно опытные ребята, работали со многими тренерами как футболисты. Если Березуцкие обратятся за советом, то помогу им», – сказал Лексаков.

    Источник: «Р-Спорт»

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    15.11.2018 06:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16

      Ohotnik3 15 ноября 2018, 13:53

      С таким опытом как у них, может выйти не плохо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 15 ноября 2018, 08:14

      успехов на новом поприще

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 ноября 2018, 08:11

      Молодцы братья Березуцкие. Удачи на тренерской работе!

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