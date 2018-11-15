Хеведес: «Германия победит Россию со счетом 2:0»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес дал прогноз на предстоящий сегодня вечером товарищеский матч между национальными командами Германии и России.

Товарищеский матч Германия – Россия состоится в четверг, 15 ноября, в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Не волнуюсь за будущее сборной. Мы (а я говорю «мы», потому что считаю Германию своей командой) выбрали новый путь, путь омоложения. И все равно в этой сборной полно звезд.

– Кого нам бояться особенно?

– Всех! Реально талантливых и опасных очень много.

– Назовите тройку главных.

– Ройс, Вернер и Сане. Супермощь и суперскорость. Но повторю: опасны не только они. Все зависит от схемы.

– О чем подумали, когда Германия вылетела с чемпионата мира?

– Это трудно описать словами. Потому что реально никто не понимал, что происходит. В голове крутился один вопрос: «Что?!» Мы приехали, чтобы выиграть чемпионат мира. Менталитет был одинаковым и у игроков, и у болельщиков, и у экспертов – надо выиграть.

Все были уверены, что Германия – это минимум финал. Минимум! А когда все увидели, в каком состоянии команда, было разочарование. Что ж, пришло время создавать что-то новое. Не надо думать о прошлом, надо думать о настоящем.

– Вы прекрасно знаете Лева. Что он придумает?

– На мой взгляд, Лев все еще в поисках. Его преимущество – огромный выбор – стало его же проблемой. 25 фантастических игроков – выбрать лучших не так-то просто.

– Из «Локо» в сборную уехали Миранчуки и Гилерме. Говорили с ними об игре?

– Пошутили немного. Хотя времени для подробного предматчевого анализа у нас не было, я видел, как ребята взбудоражены. Для них сыграть с Германией – это важно и круто. Желаю им удачи, конечно, хотя болеть буду только за своих.

– Как закончится матч?

– При всем уважении к вашей команде и симпатиях к парням из «Локо» Германия победит со счетом 2:0.

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