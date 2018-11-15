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    Хеведес: «Германия победит Россию со счетом 2:0»

    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес дал прогноз на предстоящий сегодня вечером товарищеский матч между национальными командами Германии и России.

    Товарищеский матч Германия – Россия состоится в четверг, 15 ноября, в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    – Не волнуюсь за будущее сборной. Мы (а я говорю «мы», потому что считаю Германию своей командой) выбрали новый путь, путь омоложения. И все равно в этой сборной полно звезд.

    – Кого нам бояться особенно?

    – Всех! Реально талантливых и опасных очень много.

    – Назовите тройку главных.

    – Ройс, Вернер и Сане. Супермощь и суперскорость. Но повторю: опасны не только они. Все зависит от схемы.

    – О чем подумали, когда Германия вылетела с чемпионата мира?

    – Это трудно описать словами. Потому что реально никто не понимал, что происходит. В голове крутился один вопрос: «Что?!» Мы приехали, чтобы выиграть чемпионат мира. Менталитет был одинаковым и у игроков, и у болельщиков, и у экспертов – надо выиграть.

    Все были уверены, что Германия – это минимум финал. Минимум! А когда все увидели, в каком состоянии команда, было разочарование. Что ж, пришло время создавать что-то новое. Не надо думать о прошлом, надо думать о настоящем.

    – Вы прекрасно знаете Лева. Что он придумает?

    – На мой взгляд, Лев все еще в поисках. Его преимущество – огромный выбор – стало его же проблемой. 25 фантастических игроков – выбрать лучших не так-то просто.

    – Из «Локо» в сборную уехали Миранчуки и Гилерме. Говорили с ними об игре?

    – Пошутили немного. Хотя времени для подробного предматчевого анализа у нас не было, я видел, как ребята взбудоражены. Для них сыграть с Германией – это важно и круто. Желаю им удачи, конечно, хотя болеть буду только за своих.

    – Как закончится матч?

    – При всем уважении к вашей команде и симпатиях к парням из «Локо» Германия победит со счетом 2:0.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.11.2018 06:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 15 ноября 2018, 13:54

      Конечно немецкая команда сильна в любом виде ,хотя не будет Ройса и Крооса.

      4
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      Рейтинг: +843

      Князев 15 ноября 2018, 13:16

      Конечно Хёведес по другому сказать и не мог. А я жду интересной игры со счётом 3 : 2 в нашу пользу.

      0
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 15 ноября 2018, 09:27

      да какие там 2:0? Будет - 4:1

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 15 ноября 2018, 08:42

      Сколько волка не корми, а он всё равно в Германию смотрит.

      3
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 15 ноября 2018, 08:40

      1:0 в нашу)))

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 ноября 2018, 08:19

      То, что Россия проиграет, нет сомнений, но вот с каким счетом, неизвестно.

      1
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 15 ноября 2018, 07:36

      0 : 0 сгоняют )

      0
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