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    Черчесов: «Встречусь с Павлюченко за рюмкой чая и объясню свое решение по Ари»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о критике, которую высказал бывший форвард команды Романа Павлюченко по поводу вызова нападающего Ари в сборную.

    – Роман Павлюченко обижен на то, что Ари вызван в сборную, и сказал, что не будет смотреть матчи нашей команды. Как к этому отнеслись?

    – Мы с Романом живем в одном доме. В пяти метрах друг от друга. По прилету я с ним встречусь за рюмкой чая и объясню свое решение. Думаю, закроем этот вопрос. Он один из важных игроков в истории сборной России. Возможно, с его стороны это было эмоциональное высказывание.

    Отстаньте от Ари. Его место в сборной России − это ок

    Источник: Официальный сайт РФС

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    14.11.2018 19:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 15 ноября 2018, 10:14

      Если все методы убеждения не помогут Роме сменить свое решение ,беседа может продолжится в душе.

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      Рейтинг: -41

      shmatkovilya 15 ноября 2018, 03:50

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://ocn.pt/WW8P

      -1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 ноября 2018, 01:58

      Даже пусть и эмоции, но тут главное в том, что 32-летнего Рому не позвали в сборную(я имею в виду тот возраст, когда его перестали вызывать), и Ари, которому уже 33, а его вызвали, здесь скорее зависть, может я и не права, но присутствие бразильца в нашей сборной приветствую, поскольку теперь она и его сборная, тем паче что бразилы ничуть не ослабили её, что Фернандес, что Гильерме...

      2
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      Рейтинг: +459

      77SAM 15 ноября 2018, 00:22

      Тренеру-тренерово !

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 14 ноября 2018, 22:02

      Кстати можно резюмировать плоды лимита на легионеров. Хотели вырастить своих игроков для сборной, а в итоге получили 5 натурализованных игроков в сборной))) Главное чтоб играли хорошо.

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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 14 ноября 2018, 20:15

      Да Роман тысяча раз прав. Тренеру важен результат а патриотам важен, что бы результата добивались свои футболисты а не переделанные иностранцы. Чайкуй не чайкуй но он прав...

      1
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 14 ноября 2018, 20:09

      Ест решение проще, послать все горе советчиков на х..й и просто тренировать

      3
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      Рейтинг: +4616

      Бомбардиръ 14 ноября 2018, 20:01

      Рюмка чая? Это про чифирь что ли?)

      2
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