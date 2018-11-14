Черчесов: «Встречусь с Павлюченко за рюмкой чая и объясню свое решение по Ари»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о критике, которую высказал бывший форвард команды Романа Павлюченко по поводу вызова нападающего Ари в сборную.

– Роман Павлюченко обижен на то, что Ари вызван в сборную, и сказал, что не будет смотреть матчи нашей команды. Как к этому отнеслись?

– Мы с Романом живем в одном доме. В пяти метрах друг от друга. По прилету я с ним встречусь за рюмкой чая и объясню свое решение. Думаю, закроем этот вопрос. Он один из важных игроков в истории сборной России. Возможно, с его стороны это было эмоциональное высказывание.

Отстаньте от Ари. Его место в сборной России − это ок