Динияр Билялетдинов: «Фернандесу и Гилерме можно, а Ари нельзя? Пусть играет, приносит пользу, отрабатывает паспорт»

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов положительно отнесся к решению тренерского штаба команды к вызову нападающего «Краснодара» Ари.

«У него есть российский паспорт, почему не вызвать? Фернандесу и Гилерме можно, а Ари нельзя?

Пусть играет, приносит пользу, отрабатывает паспорт. Тем более что в России нападающих уровня Павлюченко и Аршавина у нас нет», – сказал Билялетдинов.

Ранее стало известно, что Ари вызван в сборную России на товарищескую игру с Германией (15 ноября) и матч Лиги наций со Швецией (20 ноября).

32-летний футболист впервые в своей карьере получил приглашение в национальную команду. Уроженец Бразилии получил паспорт РФ в июле этого года.