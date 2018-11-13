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    Динияр Билялетдинов: «Фернандесу и Гилерме можно, а Ари нельзя? Пусть играет, приносит пользу, отрабатывает паспорт»

    Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов положительно отнесся к решению тренерского штаба команды к вызову нападающего «Краснодара» Ари.

    «У него есть российский паспорт, почему не вызвать? Фернандесу и Гилерме можно, а Ари нельзя?

    Пусть играет, приносит пользу, отрабатывает паспорт. Тем более что в России нападающих уровня Павлюченко и Аршавина у нас нет», – сказал Билялетдинов.

    Ранее стало известно, что Ари вызван в сборную России на товарищескую игру с Германией (15 ноября) и матч Лиги наций со Швецией (20 ноября).

    32-летний футболист впервые в своей карьере получил приглашение в национальную команду. Уроженец Бразилии получил паспорт РФ в июле этого года.

    Источник: Sport24

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    13.11.2018 06:34
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 13 ноября 2018, 15:27

      Если проявит себя в сборной с лучшей стороны ,почему бы и нет.

      4
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 13 ноября 2018, 12:50

      Будем посмотреть!!!!

      0
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      Рейтинг: -26

      hromdvo 13 ноября 2018, 11:55

      Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома без диет и спорта! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно---- http://ocn.pt/WW8P

      -1
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 13 ноября 2018, 10:09

      Ари слишком шоколадный заяц, бросается в глаза.... Фернандес Белый, Гильерме под типажом чурок.... а так то уж точно лучше и заслуженней Болота... принес бы пользу думаю

      0
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      Рейтинг: +10

      Сильва777 > Мы ЦСКА 12 августа 2019, 04:08

      Гильерме европеоид, по типажу ты сам чурка на его фоне отатаренная. Ари тоже имеет больше европейского чем чучмек опущенный.

      0
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > Сильва777 13 августа 2019, 19:52

      как псина пердишь спустя пол года =)) неудачница

      0
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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 13 ноября 2018, 10:04

      норм игрок.но староват

      0
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 13 ноября 2018, 10:03

      Пусть играет

      0
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      Рейтинг: +5679

      Дядя Серёжа 13 ноября 2018, 09:38

      Мне Ари не нравился всегда, но...
      Пак за Россию на коньках гонял гонял?
      Какой то американец с горок на лыжах скатывался?
      В мини футболе кто за Россию играет?

      1
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 13 ноября 2018, 09:36

      Прецедент был создан- теперь пожинаем плоды. Плоды отвратительного футбольного хозяйства. Зачем искать и воспитывать своих, когда можно просто купить, дать паспорт и пусть играют!

      1
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 13 ноября 2018, 09:17

      Ну хоть кто-то голову включает, в отличие от Павлюченок с Мостовыми.

      1
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      Рейтинг: +1569

      zarsm 13 ноября 2018, 09:17

      для меня сборной отныне не существует.

      -2
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