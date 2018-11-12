Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бояринцев: «После игры с «Рейнджерс» предполагал, что «Спартак» пошел на поправку»

    Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев, который сейчас работает главным тренером ивановского «Текстильщика», назвал неожиданным результат матча 14-го тура РПЛ красно-белых с «Уфой».

    «Неожиданный результат. Знаете, после игры с «Рейнджерс», я, если честно, предполагал что «Спартак» пошел на поправку. Думал, что так будет после того, как команда вытащила такой тяжелый матч. Может быть, просто в этом матче Лиге Европы они потратили очень много сил? Но, конечно, клуб с такой скамейкой и подбором игроков должен уметь играть на два фронта. Результат обескураживающий.

    Как мне кажется, в первую очередь, сейчас нужно определиться с главным тренером. Вряд ли Рианчо сейчас имеет большой авторитет в команде. Руководству нужно определиться с кандидатурой главного тренера дабы была твердая рука. Тогда дела у «Спартака» должны будут пойти получше», – сказал Бояринцев.

    Матч 14-го тура российской Премьер-лиги «Уфа» – «Спартак» завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Rusfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.11.2018 07:56
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 ноября 2018, 20:57

      Умерла так умерла...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 12 ноября 2018, 16:10

      Иуда Глушак в составе, Ребров в воротах - при таком раскладе поправкой не пахло.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 12 ноября 2018, 14:20

      Поправка оказалась временной. А тебе Денис успехов в работе с ивановским Текстильщиком , что бы стать победителем зоны Запад.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2744

      a_who > zigbert 12 ноября 2018, 17:54

      Стать победителем зоны мало земляк ! старая беда - нет денег в конце снова сливать будут !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > a_who 12 ноября 2018, 18:27

      Рад приветствовать своего земляка. Конечно вопрос финансов для клуба самый важный. Бедная наша губерния.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 12 ноября 2018, 12:09

      Дело в том, что тренер шотландцев не читал пламенные интервью Рианчо про 3-4-3.А перевод с испанского где то потерялся.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 12 ноября 2018, 10:28

      Бояра, да хорош тебе))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 ноября 2018, 09:38

      Если уж продолжать медицинскую тему, то команда идёт не на поправку, а пока находится в палате интенсивной терапии и ждёт обхода, где консилиум докторов будет принимать решение по методам и тактике лечения...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Рубик Докоян 12 ноября 2018, 10:01

      Скорее уж,в палате реанимации... интенсивная терапия,только в будущем... в зимнем перерыве.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 ноября 2018, 09:25

      новое лекарство и новые клизмы нужно вводить да побольше тогда точно на поправку пойдёт. Боже вылечи команду!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel 12 ноября 2018, 09:24

      Чтобы идти на поправку, нужна игра!!! А у Спартака ни тактики, ни отлаженной игры.... Игроков надо трехануть как следует, а руководству помогать тренеру, а не гнобить!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 ноября 2018, 09:05

      Да вся страна замерла..
      И друзья и враги,которым тоже нужен сильный Спартак.
      В итоге..как всегда..."фу-ты-нуты,ножки гнуты.."
      Хорошо хоть "клупсбереговневы" сгладил ситуацию...(

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 12 ноября 2018, 08:55

      Посмотрим что будет в итоге

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 