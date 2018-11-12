Бояринцев: «После игры с «Рейнджерс» предполагал, что «Спартак» пошел на поправку»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев, который сейчас работает главным тренером ивановского «Текстильщика», назвал неожиданным результат матча 14-го тура РПЛ красно-белых с «Уфой».

«Неожиданный результат. Знаете, после игры с «Рейнджерс», я, если честно, предполагал что «Спартак» пошел на поправку. Думал, что так будет после того, как команда вытащила такой тяжелый матч. Может быть, просто в этом матче Лиге Европы они потратили очень много сил? Но, конечно, клуб с такой скамейкой и подбором игроков должен уметь играть на два фронта. Результат обескураживающий.

Как мне кажется, в первую очередь, сейчас нужно определиться с главным тренером. Вряд ли Рианчо сейчас имеет большой авторитет в команде. Руководству нужно определиться с кандидатурой главного тренера дабы была твердая рука. Тогда дела у «Спартака» должны будут пойти получше», – сказал Бояринцев.

Матч 14-го тура российской Премьер-лиги «Уфа» – «Спартак» завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.