Серия А. Гол Роналду помог «Ювентусу» победить «Милан», Игуаин не забил пенальти и получил красную карточку

В матче 12-го тура Серии А «Ювентус» в гостях победил «Милан» (2:0). Голы забили Марио Манджукич и Криштиану Роналду.

Нападающий хозяев Гонсало Игуаин, арендованный у туринского клуба, на 41-й минуте не реализовал пенальти. На 83-й минуте за две желтые карточки аргентинец был удален с поля.

«Ювентус» набрал 34 очка и остался на первом месте в турнирной таблице. «Милан» – пятый.

Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур

Милан – Ювентус – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Манджукич, 8; 0:2 – Роналду, 81.

Удаление: Игуаин, 84 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А