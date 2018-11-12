Серия А. Гол Роналду помог «Ювентусу» победить «Милан», Игуаин не забил пенальти и получил красную карточку

Весело у них там. правда, и у нас есть чем ответить.
В матче 12-го тура Серии А «Ювентус» в гостях победил «Милан» (2:0). Голы забили Марио Манджукич и Криштиану Роналду.
Нападающий хозяев Гонсало Игуаин, арендованный у туринского клуба, на 41-й минуте не реализовал пенальти. На 83-й минуте за две желтые карточки аргентинец был удален с поля.
«Ювентус» набрал 34 очка и остался на первом месте в турнирной таблице. «Милан» – пятый.
Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур
Голы: 0:1 – Манджукич, 8; 0:2 – Роналду, 81.
Удаление: Игуаин, 84 (вторая ж.к.) – нет.