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    Серия А. Гол Роналду помог «Ювентусу» победить «Милан», Игуаин не забил пенальти и получил красную карточку

    В матче 12-го тура Серии А «Ювентус» в гостях победил «Милан» (2:0). Голы забили Марио Манджукич и Криштиану Роналду.

    Нападающий хозяев Гонсало Игуаин, арендованный у туринского клуба, на 41-й минуте не реализовал пенальти. На 83-й минуте за две желтые карточки аргентинец был удален с поля.

    «Ювентус» набрал 34 очка и остался на первом месте в турнирной таблице. «Милан» – пятый.

    Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур

    Милан – Ювентус – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Манджукич, 8; 0:2 – Роналду, 81.

    Удаление: Игуаин, 84 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.11.2018 00:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 ноября 2018, 01:01

      Весело у них там. правда, и у нас есть чем ответить.

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      Рейтинг: +1364

      МВС 12 ноября 2018, 00:41

      Небольшою дозою бальзама на сердце стала эта победа после того,что произошло в прошедшем на неделе матче.когда в составе Бенатиа—в большинстве случаев привоз обеспечен.как и в этот раз,но Гонсало решил не растраивать своих бывших товарищей по команде.Рона с дебютным голом на Сан—Сиро!

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