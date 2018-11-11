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    Примера. «Севилья» с Промесом обыграла «Эспаньол», «Вильярреал» и «Райо Вальекано» забили четыре гола

    В матче 12-го тура Примеры «Севилья» дома одержала волевую победу над «Эспаньолом» (2:1). Экс-полузащитник «Спартака» Квинси Промес был заменен в перерыве.

    В другой встрече «Вильярреал» в гостях сыграл вничью с «Райо Вальекано» (2:2).

    Чемпионат Испании. Примера. 12-й тур

    Севилья – Эспаньол – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Иглесиас, 38; 1:1 – Меркадо, 70; 2:1 – Бен-Йеддер, 89.

    Райо Вальекано – Вильярреал – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Чуквуэзе, 33; 1:1 – де Томас, 45; 2:1 – Гарсия, 60; 2:2 – Сансоне, 80.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.11.2018 22:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 12 ноября 2018, 00:49

      Молодцы - накидали))

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