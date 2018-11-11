Примера. «Севилья» с Промесом обыграла «Эспаньол», «Вильярреал» и «Райо Вальекано» забили четыре гола

В матче 12-го тура Примеры «Севилья» дома одержала волевую победу над «Эспаньолом» (2:1). Экс-полузащитник «Спартака» Квинси Промес был заменен в перерыве.

В другой встрече «Вильярреал» в гостях сыграл вничью с «Райо Вальекано» (2:2).

Чемпионат Испании. Примера. 12-й тур

Севилья – Эспаньол – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Иглесиас, 38; 1:1 – Меркадо, 70; 2:1 – Бен-Йеддер, 89.

Райо Вальекано – Вильярреал – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Чуквуэзе, 33; 1:1 – де Томас, 45; 2:1 – Гарсия, 60; 2:2 – Сансоне, 80.

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