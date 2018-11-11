Команды Гончаренко девять раз встречались с «Зенитом». У белоруса ни одной победы

Сегодня, 11 ноября, пройдет матч 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

Команды главного тренера армейцев Виктора Гончаренко девять раз встречались с петербургским клубом, но ни разу не победили (пять ничьих и четыре поражения).

Гончаренко играл против «Зенита» с БАТЭ (1:1 и 0:2), «Кубанью» (1:4), «Уралом» (1:4), «Уфой» (0:0 и 0:2) и ЦСКА (три раза по 0:0).

Матч ЦСКА – «Зенит» начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.