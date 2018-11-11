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    Команды Гончаренко девять раз встречались с «Зенитом». У белоруса ни одной победы

    Сегодня, 11 ноября, пройдет матч 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

    Команды главного тренера армейцев Виктора Гончаренко девять раз встречались с петербургским клубом, но ни разу не победили (пять ничьих и четыре поражения).

    Гончаренко играл против «Зенита» с БАТЭ (1:1 и 0:2), «Кубанью» (1:4), «Уралом» (1:4), «Уфой» (0:0 и 0:2) и ЦСКА (три раза по 0:0).

    Матч ЦСКА – «Зенит» начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.11.2018 07:12
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 11 ноября 2018, 12:35

      Такие игры зачастую держат до последнего.Вперёд Зенит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 11 ноября 2018, 11:19

      Игра обещает быть интересной а вот победы добьется самый настойчивый.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 11 ноября 2018, 10:18

      Пора нарушить эту традицию!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Fan Loko mik 11 ноября 2018, 12:33

      Ненадо)Пусть идёт ,как идёт.)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +616

      smersh45 > Fan Loko mik 11 ноября 2018, 16:31

      традиции нарушать нельзя

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 ноября 2018, 10:08

      Убогая тактика не поможет Ганчаренке и на этот раз. Бей-беги, это из 19 века!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77

      Майор Балдёжник 11 ноября 2018, 09:40

      все бывает впервые

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 11 ноября 2018, 09:20

      сегодня ничья

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      ДСА 11 ноября 2018, 08:28

      Надо менять статистику

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 11 ноября 2018, 08:22

      Не надо нарушать традицию.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 11 ноября 2018, 08:16

      Пора эту статистику прервать! Удачи ЦСКА!!!

      2
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      Рейтинг: +966

      Харченко 11 ноября 2018, 07:32

      Я так думаю - доведет до ровного счета.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 > Харченко 11 ноября 2018, 07:51

      Все серии рано или поздно заканчиваются.....не болею не за ту не за другую команду.....буду ждать красивой игры...

      2
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