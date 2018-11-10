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    Зобнин, Еременко, Петкович, Комбаров и Игнатов пропустят матч с «Уфой»

    Футболисты «Спартака» в ближайшее время отправятся на матч 14-го тура чемпионата России с «Уфой».

    Исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо​ включил в состав делегации 17 футболистов.

    Несколько игроков красно-белых остались тренироваться на базе в Тарасовке. Это защитники – Дмитрий Комбаров и Марко Петкович; полузащитники – Джано, Роман Еременко и Александр Самедов; форвард Педро Роша. У хавбека Романа Зобнина диагностирована микротравма мышц задней группы правого бедра. А Михаил Игнатов отправился 8 ноября в расположение юношеской сборной России.

    Матч «Уфа» – «Спартак» пройдет 11 ноября, начало – в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    10.11.2018 15:21
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 11 ноября 2018, 09:47

      Самым ценным из этого списка будет пожалуй Зобнин. Для остальных замена найдется.

      3
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      Рейтинг: +266

      Fedulz-13th 10 ноября 2018, 20:01

      Так же как и с чейнджеры с убой нам нужна только победа.

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 10 ноября 2018, 18:48

      без Зобы трудно будет, но и отдых нужен

      4
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > piligrim1986 10 ноября 2018, 19:00

      Какой отдых, устал. Сейчас перерыв , на игры сборных, сливает вас Рианчо.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > zritelx 10 ноября 2018, 19:41

      Тоже так думаю. Решил клоун громко хлопнуть дверью напоследок.

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > zritelx 11 ноября 2018, 08:12

      да в этом и нет сомнений)))

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 ноября 2018, 18:22

      Зобнин во всех играх лучшим был. Наверно сказал что-то злобному итальяшке.

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      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 10 ноября 2018, 17:42

      Понимаю что Зобнина зогоняли уже...и отдых нужен...но думаю не из за этого не поставил его Рианчо...а не нааасрать ли напоследок решил Рианчо зная что уходит

      6
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      Рейтинг: +818

      Serjio82 10 ноября 2018, 17:36

      рианчо чудак.

      4
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 10 ноября 2018, 17:09

      Посмотрим что из всего этого получится...

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 ноября 2018, 16:51

      когда Джано и Роша в конце концов будут играть уже поди корни пустили на ногах

      6
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      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК > Полная Канистра 10 ноября 2018, 17:05

      пользы от Джано никакой !-а вот Роша обязан раскрыться !

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > САДЫЧОК 10 ноября 2018, 17:18

      в том то и дело зачем его вообще покупали этого рошу смелее его надо выпускать и накатывать а так толку никогда не будет от него

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Полная Канистра 10 ноября 2018, 17:48

      Скорее из другого места, они ж не стоят и сидят ))))))

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      Рейтинг: +5270

      Каратель 10 ноября 2018, 16:29

      а почему Зобнин не попал в заявку,уж не происки ли ранчо?решил отомстить болелам?

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      Рейтинг: +876

      movie > Каратель 10 ноября 2018, 16:57

      Ну так объяснили же

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 10 ноября 2018, 16:21

      Зобнину давно отдохнуть надо было.Только вот не вовремя всё это.

      6
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