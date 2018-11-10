Зобнин, Еременко, Петкович, Комбаров и Игнатов пропустят матч с «Уфой»

Футболисты «Спартака» в ближайшее время отправятся на матч 14-го тура чемпионата России с «Уфой».

Исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо​ включил в состав делегации 17 футболистов.

Несколько игроков красно-белых остались тренироваться на базе в Тарасовке. Это защитники – Дмитрий Комбаров и Марко Петкович; полузащитники – Джано, Роман Еременко и Александр Самедов; форвард Педро Роша​. У хавбека Романа Зобнина диагностирована микротравма мышц задней группы правого бедра. А Михаил Игнатов отправился 8 ноября в расположение юношеской сборной России.

Матч «Уфа» – «Спартак» пройдет 11 ноября, начало – в 14:00 по московскому времени.