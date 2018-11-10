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    Фернандес, Черышев и Головин не сыграют с Германией, но могут быть вызваны на матч со Швецией

    В понедельник, 12 ноября, сборная России начнет подготовку к товарищеской игре с Германией (15 ноября, Лейпциг) и матчу Лиги наций со Швецией (20 ноября, Сольна).

    В связи с полученными травмами национальная команда точно не сможет рассчитывать в игре с немцами на трех футболистов, ранее вызванных для подготовки. Речь идет о защитнике ЦСКА Марио Фернандесе, полузащитниках Денисе Черышеве («Валенсия») и Александре Головине («Монако»).

    Медицинская служба сборной находится в тесном контакте как с самими игроками, так и со своими коллегами из клубов и своевременно получает всю необходимую информацию о состоянии футболистов. Тренерский штаб оставляет за собой возможность вызвать Фернандеса, Черышева и Головина в сборную по ходу сбора в том случае, если кто-либо из этих игроков будет готов сыграть против Швеции.

    Источник: РФС

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    10.11.2018 13:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 12 ноября 2018, 13:55

      Швеция важнее, будем верить в ребят!!

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