Фернандес, Черышев и Головин не сыграют с Германией, но могут быть вызваны на матч со Швецией

В понедельник, 12 ноября, сборная России начнет подготовку к товарищеской игре с Германией (15 ноября, Лейпциг) и матчу Лиги наций со Швецией (20 ноября, Сольна).

В связи с полученными травмами национальная команда точно не сможет рассчитывать в игре с немцами на трех футболистов, ранее вызванных для подготовки. Речь идет о защитнике ЦСКА Марио Фернандесе, полузащитниках Денисе Черышеве («Валенсия») и Александре Головине («Монако»).

Медицинская служба сборной находится в тесном контакте как с самими игроками, так и со своими коллегами из клубов и своевременно получает всю необходимую информацию о состоянии футболистов. Тренерский штаб оставляет за собой возможность вызвать Фернандеса, Черышева и Головина в сборную по ходу сбора в том случае, если кто-либо из этих игроков будет готов сыграть против Швеции.