Слуцкий назвал лучшего тренера в истории «Зенита»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура чемпионата Голландии против «Утрехта». Команду соперника возглавляет Дик Адвокат.

«Очень хорошо знаю Адвоката. Он очень популярен в России. Дик является лучшим тренером в истории «Зенита». Он выигрывал не только чемпионат России, но и Кубок и Суперкубок УЕФА.

Я звонил ему перед тем, как начать работать в Голландии. У меня было много вопросов, и Адвокат на них вежливо ответил. Он сказал, что работа в Голландии станет для меня большим вызовом», – заявил Слуцкий.

Адвокат тренировал «Зенит» с 2006 по 2009 год. Также он возглавлял сборную России.