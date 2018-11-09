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    Слуцкий назвал лучшего тренера в истории «Зенита»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура чемпионата Голландии против «Утрехта». Команду соперника возглавляет Дик Адвокат.

    «Очень хорошо знаю Адвоката. Он очень популярен в России. Дик является лучшим тренером в истории «Зенита». Он выигрывал не только чемпионат России, но и Кубок и Суперкубок УЕФА.

    Я звонил ему перед тем, как начать работать в Голландии. У меня было много вопросов, и Адвокат на них вежливо ответил. Он сказал, что работа в Голландии станет для меня большим вызовом», – заявил Слуцкий.

    Адвокат тренировал «Зенит» с 2006 по 2009 год. Также он возглавлял сборную России.

    Источник: Omroepgelderland.nl

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    09.11.2018 23:26
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 ноября 2018, 08:55

      Какое дело Слуцкеру до Зенита!

      0
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > prezent2017 10 ноября 2018, 10:47

      Ну таки может будет тренировать национальное "достояние" после Витесса..

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 ноября 2018, 08:29

      Если бы Лёне предложили работу в итальянском клубе, и он проконсультировался у Спалетти, то наверное его назвал бы лучшим тренером в истории "Зенита". В таких случаях пишут, по моему мнению. Историю "Зенита" Лёня знает только с нулевых годов, похоже. Работу тренера оценивают по завоеванным трофеям только митрофанушки из числа менеджмента клуба, а у специалистов иные критерии. Кто более истории матери ценен каждый определяет в силу своих знаний,эрудиции и понимания футбола. При разных тренерах в определённый период "Зенит" демонстрировал зрелищную привлекательную игру, которая отложилась в памяти болельщиков.

      3
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      Рейтинг: +56

      Kanonir-9 10 ноября 2018, 06:08

      Семак тоже скоро станет лучшим тренером!!!

      1
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      Рейтинг: +2420

      zritelx 10 ноября 2018, 05:58

      К сожалению боюсь , что Адвокат и Газаев останутся на ближайшие десятилетия единственными тренерами в российском чемпионате его истории , кроме великих тренеров Спартака, в ковычках конечно, которые выигрывали еврокубки.

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 10 ноября 2018, 03:15

      Леонид путает понятия "мой хороший знакомый" и "лучший тренер". Значения у них очень-очень разные, а здесь даже несовместимые. Еще он плохо знает историю «Зенита». Кто помнит Зенит-84 - не сомневается, что лучший тренер Павел Садырин. При нем Зенит выглядел супер-пупером!

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > serppion 10 ноября 2018, 09:05

      Садырина Лёня по возрасту не помнит,но что то не припомню что бы Зенит при Садырине на международной арене блистал.Да и второй сезон после чемпионства Зенит провалил.

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 10 ноября 2018, 02:23

      Садырин лучший!!! Чемпионат СССР не фиг сравнивать с ЧР !!!

      6
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 > Nerlinger 10 ноября 2018, 06:53

      Согласен, были времена...

      -1
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      Рейтинг: +1

      vbn123 10 ноября 2018, 02:01

      Морозов Юрий Андреевич и Адвокат! Два лучших тренера Зенита!!!

      0
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      Рейтинг: +8937

      GoLenaStop 10 ноября 2018, 01:54

      "Своему" тренеру принято платить по ме-е-естному региональному тарифу.
      Импортному - по финансовому европейскому "фэйр-плей".
      И договор составляется соответственно. И где правда, где футбол?
      Россия, подъём!!!

      0
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 10 ноября 2018, 00:57

      Ну Ленька, ну шалун. В начале говорит "сак", потом "дик"))

      3
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      Рейтинг: +8937

      GoLenaStop > Леха из Твери 10 ноября 2018, 01:53

      Сам не понимает, что бакланит!

      1
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      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК 10 ноября 2018, 00:23

      Дик Адвокат-хорош! Но Садырин № 1!

      -1
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