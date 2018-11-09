Ринат Билялетдинов – о следующем матче «Локомотива»: «Рубин» – это не «Порту»

Бывший главный тренер «Рубина» и молодежного состава «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о матче 14-го тура РПЛ в Казани, где местный «Рубин» примет «Локомотив»

«Для команды Юрия Семина матч в Казани будет чем-то средним между играми Лиги чемпионов и теми встречами в чемпионате России, которые игрались командой в последнее время.

В Порту железнодорожникам не хватило «быстроногости» при позиционных атаках, которая была у соперника. При этом «Локомотиву» этого хватает в матчах с «Енисеем» и «Арсеналом». «Рубин» же – это не «Порту», но максимально сократить пространство у своих ворот для «Локомотива» может совершенно спокойно.

Здесь будет очень важно, как игроки «Локомотива» психологически и физически восстановились после неудачи в Португалии», – считает Билялетдинов.

Матч 14-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Локомотив» состоится в воскресенье, 11 ноября, в 16:30 по московскому времени.