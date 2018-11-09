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    Ринат Билялетдинов – о следующем матче «Локомотива»: «Рубин» – это не «Порту»

    Бывший главный тренер «Рубина» и молодежного состава «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о матче 14-го тура РПЛ в Казани, где местный «Рубин» примет «Локомотив»

    «Для команды Юрия Семина матч в Казани будет чем-то средним между играми Лиги чемпионов и теми встречами в чемпионате России, которые игрались командой в последнее время.

    В Порту железнодорожникам не хватило «быстроногости» при позиционных атаках, которая была у соперника. При этом «Локомотиву» этого хватает в матчах с «Енисеем» и «Арсеналом». «Рубин» же – это не «Порту», но максимально сократить пространство у своих ворот для «Локомотива» может совершенно спокойно.

    Здесь будет очень важно, как игроки «Локомотива» психологически и физически восстановились после неудачи в Португалии», – считает Билялетдинов.

    Матч 14-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Локомотив» состоится в воскресенье, 11 ноября, в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Известия»

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    09.11.2018 11:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1297

      compka 9 ноября 2018, 20:09

      Бердыев - не Билялетдинов, что-нибудь придумает...
      Удачи Рубину!

      0
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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru 9 ноября 2018, 17:53

      ...Ринат,ты мне не нравишься.Успокойся и забудь о РУБИНе и не пиши больше...

      0
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      Рейтинг: +37

      DimaPermRegi 9 ноября 2018, 16:44

      ничья

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п 9 ноября 2018, 11:51

      Фарфан и Смолов вернулись,игра в атаке должна наладиться.

      0
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