Ринат Билялетдинов – о следующем матче «Локомотива»: «Рубин» – это не «Порту»

Бердыев - не Билялетдинов, что-нибудь придумает...
Удачи Рубину!
Бывший главный тренер «Рубина» и молодежного состава «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о матче 14-го тура РПЛ в Казани, где местный «Рубин» примет «Локомотив»
«Для команды Юрия Семина матч в Казани будет чем-то средним между играми Лиги чемпионов и теми встречами в чемпионате России, которые игрались командой в последнее время.
В Порту железнодорожникам не хватило «быстроногости» при позиционных атаках, которая была у соперника. При этом «Локомотиву» этого хватает в матчах с «Енисеем» и «Арсеналом». «Рубин» же – это не «Порту», но максимально сократить пространство у своих ворот для «Локомотива» может совершенно спокойно.
Здесь будет очень важно, как игроки «Локомотива» психологически и физически восстановились после неудачи в Португалии», – считает Билялетдинов.
Матч 14-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Локомотив» состоится в воскресенье, 11 ноября, в 16:30 по московскому времени.