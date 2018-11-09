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    Катич: «Рейнджерс» пропустил четыре глупых мяча от «Спартака»

    Защитник «Рейнджерс» Никола Катич не смог объяснить поражение своей команды в матче Лиги чемпионов от «Спартака» в Москве.

    «Не знаю, как объяснить сегодняшнее поражение. Пропустили четыре глупых мяча в свои ворота. Перед вторым таймом мы говорили в раздевалке, что важно сохранять концентрацию, но два пропущенных мяча за две минуты все перевернули.

    Сегодняшняя победа могла открыть нам дорогу в плей-офф, но теперь нам нужно нечто большее. Впереди два тура, поэтому все в наших руках. Приложим все усилия для победы.

    Что касается соперника, то это хорошая команда, была недавно чемпионом России, поэтому забить три мяча в гостях «Спартаку» – это здорово», – сказал Катич.

    Источник: ТАСС

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    09.11.2018 09:14
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 ноября 2018, 17:23

      А забил 3 таких же идиотских.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 9 ноября 2018, 14:31

      Просто это был день Спартака. С трудом верилось что после первого тайма Спартак сумеет отыграться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5679

      Дядя Серёжа 9 ноября 2018, 12:06

      ...поэтому забить три мяча в гостях «Спартаку» – это здорово...
      Забить Спартаку в гостях это просто здорово...
      Просто здорово 4 последних матча чемпионата России дома...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7558

      серега кашин 9 ноября 2018, 11:47

      правильно спартак виноват в вашем поражении

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +297

      АРИЕЦ2008 9 ноября 2018, 11:45

      Судье не забудьте занести,было бы больше..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 9 ноября 2018, 10:55

      Говорить про глупые мячи вот это действительно глупо!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +2120

      OldenVad 9 ноября 2018, 09:55

      Скорее спартак пропустил 3 глупых мяча )

      15
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21192

      derrik2000 > OldenVad 9 ноября 2018, 10:08

      С языка снял! ))))

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 9 ноября 2018, 09:29

      Ну пожалуй глупый мяч был один, при срезке от вашего игрока.Это когда мяч залетел в ворота.А остальные три были забиты при постоянном давлении на Вас, когда хошь не хошь, а приходится ошибаться.Так что это заслуга всего спртаковского коллектива.

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu > 22 raza chemp 9 ноября 2018, 12:24

      Конечно! Его же,в это время,не было на поле...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > 22 raza chemp 9 ноября 2018, 12:42

      А он на поле в это время был ?
      Вот тебе и ответ.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > 22 raza chemp 9 ноября 2018, 14:07

      Это тот из под которого чуть гол не забили на последей минуте?
      Вы уж внимательней футбол смотрите.
      И кстати с его выходом я больше всего валидола выпил.
      На кер такого героя.
      Там вроде Краснодар хотед его арендовать ?
      Пусть забирают.Он если что не Кернска волость.

      2
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