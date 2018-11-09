Катич: «Рейнджерс» пропустил четыре глупых мяча от «Спартака»

Защитник «Рейнджерс» Никола Катич не смог объяснить поражение своей команды в матче Лиги чемпионов от «Спартака» в Москве.

«Не знаю, как объяснить сегодняшнее поражение. Пропустили четыре глупых мяча в свои ворота. Перед вторым таймом мы говорили в раздевалке, что важно сохранять концентрацию, но два пропущенных мяча за две минуты все перевернули.

Сегодняшняя победа могла открыть нам дорогу в плей-офф, но теперь нам нужно нечто большее. Впереди два тура, поэтому все в наших руках. Приложим все усилия для победы.

Что касается соперника, то это хорошая команда, была недавно чемпионом России, поэтому забить три мяча в гостях «Спартаку» – это здорово», – сказал Катич.