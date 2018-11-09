Ханни: «Может, игроки «Спартака» хотели посвятить эту победу Каррере, но я – нет»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни поделился эмоциями после победы над «Рейнджерс» (4:3) в матче Лиги Европы. Хавбек сравнил нынешнего тренера красно-белых Рауля Рианчо с Массимо Каррерой.

«Нам нравится забивать много голов. Забивать по четыре, пять голов это здорово. Но нам не нравится пропускать много. Три гола это слишком много. Но главное, что мы победили.

Между Рианчо и Каррерой нет большой разницы, поскольку Рауль с нами с начала этого сезона. Мы знаем, что он хочет от нас.

Не знаю, что в голове у игроков. Сегодня мы хотели победить для нас, для клуба, для болельщиков. Может, игроки хотели посвятить эту победу Каррере, но я — нет. Рианчо тот, кто показывает много эмоций и дает энергии», — сказал Ханни.

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