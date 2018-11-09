Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ханни: «Может, игроки «Спартака» хотели посвятить эту победу Каррере, но я – нет»

    Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни поделился эмоциями после победы над «Рейнджерс» (4:3) в матче Лиги Европы. Хавбек сравнил нынешнего тренера красно-белых Рауля Рианчо с Массимо Каррерой.

    «Нам нравится забивать много голов. Забивать по четыре, пять голов это здорово. Но нам не нравится пропускать много. Три гола это слишком много. Но главное, что мы победили.

    Между Рианчо и Каррерой нет большой разницы, поскольку Рауль с нами с начала этого сезона. Мы знаем, что он хочет от нас.

    Не знаю, что в голове у игроков. Сегодня мы хотели победить для нас, для клуба, для болельщиков. Может, игроки хотели посвятить эту победу Каррере, но я — нет. Рианчо тот, кто показывает много эмоций и дает энергии», — сказал Ханни.

    «Спартак» устроил красивое шоу! Но проблемы остаются

    Источник: Чемпионат.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2018 00:24
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +806

      plehanov6 9 ноября 2018, 16:37

      Лизунец!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5270

      Каратель 9 ноября 2018, 14:41

      Оказывается как человек этот ханни с говнецом за пазухой

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 9 ноября 2018, 12:05

      Это еще раз говорит о том что в Спартаке существуют группировки и нет единого коллектива. В последнее время Каррера работал под давлением неугодных. Может быть вчерашняя победа положительно скажется на микроклимате в команде?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 9 ноября 2018, 08:09

      Так и запишем. Г***он или нет пока еще не очевидно, но хмырь подозрительный. )))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2744

      a_who 9 ноября 2018, 07:53

      Нравится не нравится... профессионал должен играть при любом тренере !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1449

      spartakuz > a_who 9 ноября 2018, 08:19

      Однозначно!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 ноября 2018, 07:52

      Когда комментируют кто как сыграл в Спартаке, то надо не забывать кто был соперником и как они играли. На фоне более мастеровитых команд Ханни не будет видно, когда он будет на поле. На мой взгляд у него завышена самооценка своего мастерства и статуса в команде.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5679

      Дядя Серёжа 9 ноября 2018, 07:35

      Главное ты забил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 9 ноября 2018, 07:29

      Молодец что лизать не стал,сказал правду.Вчера был лучший,нехрен его засовывать на фланги и парень заиграет

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 9 ноября 2018, 06:39

      С дерьмецом паренек, а брака хоть отбавляй. Полтайма на пять игр маловато! должен еще два забивать.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 9 ноября 2018, 06:10

      Эмоции Ханни понятны.
      Победа.+ при Массимо игрока не часто ставил в состав.Каррера сам не раз говорил, что ему нужен игрок на левый фланг, так как центр уже забит, но Ханни своей игрой там не впечатлял.Сегодня вышел на привычной позиции и игра засверкала другими красками, хотя тоже переодически.Играть на одном уровне он не может.Такое ощущение, что в один момент он просто выключается.Вспомните первый тайм.

      9
      Ответить
    • Читайте нас: 