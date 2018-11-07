Джеррард: «У «Спартака» есть игроки, способные показать опасную игру в атаке»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака».

«Не знаю, как будет складываться игра. «Спартак» после ничьей в первом матче будет стремиться победить, но меня волнует больше наша стратегия и игра. Прежде всего защита у нас построена солидно, агрессивно, организованно. Но у «Спартака» есть игроки, которые способны показать опасную игру в атаке.



Надеюсь, атмосфера на матче будет положительной, и нужно просто выполнить свою работу. Я не хотел бы отталкиваться от соперника. Надо выбраться из своей скорлупы, стартовать мощнее, чтобы выиграть этот матч», – сказал Джеррард.

Матч «Спартак» – «Рейнджерс» пройдет завтра, 8 ноября.