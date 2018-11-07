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    Джеррард: «У «Спартака» есть игроки, способные показать опасную игру в атаке»

    Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака».

    «Не знаю, как будет складываться игра. «Спартак» после ничьей в первом матче будет стремиться победить, но меня волнует больше наша стратегия и игра. Прежде всего защита у нас построена солидно, агрессивно, организованно. Но у «Спартака» есть игроки, которые способны показать опасную игру в атаке.

    Надеюсь, атмосфера на матче будет положительной, и нужно просто выполнить свою работу. Я не хотел бы отталкиваться от соперника. Надо выбраться из своей скорлупы, стартовать мощнее, чтобы выиграть этот матч», – сказал Джеррард.

    Матч «Спартак» – «Рейнджерс» пройдет завтра, 8 ноября.

    Источник: Чемпионат

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    07.11.2018 20:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 9 ноября 2018, 00:01

      +++

      0
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      Рейтинг: +155

      СПАРТАК1984 8 ноября 2018, 12:56

      сегодня нам нужна только победа.ВПЕРЁД СПАРТАК !!!

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 8 ноября 2018, 10:28

      Для Спартака будет важно в какой атмосфере будет проходить матч. От настроя самих игроков.

      1
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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 7 ноября 2018, 23:42

      "Но у «Спартака» есть игроки, которые способны показать опасную игру в атаке"

      Я бы добавил "...и в обороне".(((

      А если отбросить пессимизм, то - "ВПЕРЁД, СПАРТАК"!

      4
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      Рейтинг: +7396

      Старикан 7 ноября 2018, 21:37

      С трудом представляю себе как Спартак будет стремиться атаковать...

      2
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 7 ноября 2018, 21:20

      Игроки есть. А вот команды нет. И тренера нет...

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 7 ноября 2018, 21:13

      В целом прав, но в футболе разные чудеса случаются.

      6
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      Рейтинг: +70

      devoika_so_balkana 7 ноября 2018, 20:57

      Хотелось чтобы это было так

      1
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