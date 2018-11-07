Лунев: «Выступление «Зенита» в Лиге Европы? Результат хороший, но в игре надо прибавлять»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился мнением об игре команды в Лиге Европы.

«Если брать результат, то пока все идет довольно-таки неплохо. В трех играх мы добились двух побед и ничьей на выезде. Результат хороший, но если учитывать игру, то нам нужно прибавлять, а для этого надо работать и работать на тренировках.

У нас цель – выигрывать в каждой игре: в чемпионате, в кубке, в Лиге Европы. Если будем показывать качественный футбол, то и результат придет», – сказал Лунев.

Завтра, 8 ноября, «Зенит» сыграет в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Бордо».