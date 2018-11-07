Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лунев: «Выступление «Зенита» в Лиге Европы? Результат хороший, но в игре надо прибавлять»

    Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился мнением об игре команды в Лиге Европы.

    «Если брать результат, то пока все идет довольно-таки неплохо. В трех играх мы добились двух побед и ничьей на выезде. Результат хороший, но если учитывать игру, то нам нужно прибавлять, а для этого надо работать и работать на тренировках.

    У нас цель – выигрывать в каждой игре: в чемпионате, в кубке, в Лиге Европы. Если будем показывать качественный футбол, то и результат придет», – сказал Лунев.

    Завтра, 8 ноября, «Зенит» сыграет в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Бордо».

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.11.2018 20:38
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 