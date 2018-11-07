Руни хотел завершить карьеру в сборной Англии игрой с Нигерией перед ЧМ-2018. ФА выступила против

Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни 15 ноября завершит карьеру в сборной Англии товарищеским матчем с США.

Изначально 33-летний футболист хотел провести свой прощальный матч за национальную команду перед началом чемпионата мира-2018. Им должна была стать контрольная игра против Нигерии (2:1), которая состоялась 2 июня.

Несмотря на желание форварда, Футбольная ассоциация Англии выразила недовольство этой идеей, поскольку это, по ее мнению, нарушит подготовку команды Гарета Саутгейта к ЧМ-2018.

В итоге ФА и Руни пришли к решению, что прощальный матч нападающего состоится 15 ноября, а соперником будет сборная США. Эта встреча станет для футболиста 120-й в составе национальной команды. Форвард выйдет на поле во втором тайме.