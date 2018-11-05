Агент – о назначении Слуцкого в «Спортинг»: «Думаю, это реально»

Футбольный агент Паулу Барбоза высоко оценил вероятность приглашения на пост главного тренера в лиссабонский «Спортинг» Леонида Слуцкого, который сейчас работает в «Витессе».

– Думаю, это реально. Президент «Спортинга» уже подтвердил, что договорился с новым тренером, правда, не назвал имени. Многие португальские СМИ сообщают именно о Слуцком.

«Спортинг» пережил непростой период, связанный со сменой президента. Пезейру неплохо справлялся с обязанностями тренера, но из-за неудовлетворительных результатов клуб вышел на рынок в поисках замены.

– Есть ли еще кандидаты помимо Слуцкого?

– У нас всегда называют много имен, если речь идет о топ-клубе. Например, упоминался Жардим, но он заявил, что пока не хочет возвращаться в Португалию. Сейчас же большинство говорит именно о Слуцком. Уверен, в ближайшее время все прояснится.

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