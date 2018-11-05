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    Агент – о назначении Слуцкого в «Спортинг»: «Думаю, это реально»

    Футбольный агент Паулу Барбоза высоко оценил вероятность приглашения на пост главного тренера в лиссабонский «Спортинг» Леонида Слуцкого, который сейчас работает в «Витессе».

    – Думаю, это реально. Президент «Спортинга» уже подтвердил, что договорился с новым тренером, правда, не назвал имени. Многие португальские СМИ сообщают именно о Слуцком.

    «Спортинг» пережил непростой период, связанный со сменой президента. Пезейру неплохо справлялся с обязанностями тренера, но из-за неудовлетворительных результатов клуб вышел на рынок в поисках замены.

    – Есть ли еще кандидаты помимо Слуцкого?

    – У нас всегда называют много имен, если речь идет о топ-клубе. Например, упоминался Жардим, но он заявил, что пока не хочет возвращаться в Португалию. Сейчас же большинство говорит именно о Слуцком. Уверен, в ближайшее время все прояснится.

    «Уйду в «Спортинг», только если владелец «Витесса» отсосет мне». Слуцкий перепутал слова в интервью

    Что нового у Слуцкого

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.11.2018 08:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 ноября 2018, 12:46

      Подождем, вот прояснится, тогда и поговорим, но думаю это пока не серьезно.

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      Рейтинг: +56

      Kanonir-9 5 ноября 2018, 11:10

      Повышение что ли для Слуцкого!!?

      0
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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru 5 ноября 2018, 09:12

      ... и всё же отсосали?

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 ноября 2018, 08:57

      там тоже пососут )))

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