Луис Адриано забил «Уралу» свой первый гол в сезоне РПЛ

В воскресенье состоялся матч 13-го тура российской Премьер-лиги, в котором в Москве на «Открытие Арене» встречались «Спартак» и «Урал». Игра завершилась со счетом 1:2.

Нападающий «Спартака» Луис Адриано стал автором единственного гола своей команды в этой встрече. Для бразильца он стал первым в текущем сезоне российской Премьер-лиги. Последний раз он забивал в прошлом розыгрыше турнира в апреле «Ахмату» (1:3).

Всего в 10 матчах этого сезона на счету Адриано теперь гол и одна результативная передача.

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