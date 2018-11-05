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    Луис Адриано забил «Уралу» свой первый гол в сезоне РПЛ

    В воскресенье состоялся матч 13-го тура российской Премьер-лиги, в котором в Москве на «Открытие Арене» встречались «Спартак» и «Урал». Игра завершилась со счетом 1:2.

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано стал автором единственного гола своей команды в этой встрече. Для бразильца он стал первым в текущем сезоне российской Премьер-лиги. Последний раз он забивал в прошлом розыгрыше турнира в апреле «Ахмату» (1:3).

    Всего в 10 матчах этого сезона на счету Адриано теперь гол и одна результативная передача.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    05.11.2018 07:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 ноября 2018, 09:44

      Супернап!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 5 ноября 2018, 09:28

      Выполнил гроссмейстерскую норму. На этом в текущем году и хватит ... ))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1164

      Karpathian 5 ноября 2018, 08:03

      а мог бы и не забивать, ну ничего, довольно удачный матч

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