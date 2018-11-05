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    «Спартак» впервые проиграл четыре домашних матча подряд в чемпионате России

    Накануне состоялся матч 13-го тура российской Премьер-лиги, в котором в Москве на «Открытие Арене» встречались «Спартак» и «Урал». Игра завершилась со счетом 1:2.

    Столичный клуб впервые в своей истории уступил в четырех домашних встречах подряд, учитывая результаты в чемпионате России.

    Всего красно-белые одержали лишь одну победу в восьми последних играх. Это случилось в выездном матче с «Енисеем» – 3:2.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    05.11.2018 06:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +67857

      portero 5 ноября 2018, 12:30

      АнтиРекорды пошли... это тоже привлечение внимания к клубу
      чем ниже упадешь , тем значимей даже небольшой взлет

      6
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 5 ноября 2018, 09:26

      А жизнь-то налаживается !!! )))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > Африканскaя чумa cвинeй 5 ноября 2018, 10:35

      Молодец, оцениваю юмор без оскорблений , оценка 5 с плюсом.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6346

      Добрый Бобер 5 ноября 2018, 08:14

      Доигрались...

      1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 5 ноября 2018, 07:09

      Всё бывает впервые ...

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 5 ноября 2018, 06:59

      Это ещё не предел, до финиша далеко

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