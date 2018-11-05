«Спартак» впервые проиграл четыре домашних матча подряд в чемпионате России

АнтиРекорды пошли... это тоже привлечение внимания к клубу
чем ниже упадешь , тем значимей даже небольшой взлет
Накануне состоялся матч 13-го тура российской Премьер-лиги, в котором в Москве на «Открытие Арене» встречались «Спартак» и «Урал». Игра завершилась со счетом 1:2.
Столичный клуб впервые в своей истории уступил в четырех домашних встречах подряд, учитывая результаты в чемпионате России.
Всего красно-белые одержали лишь одну победу в восьми последних играх. Это случилось в выездном матче с «Енисеем» – 3:2.
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