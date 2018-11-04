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    Рианчо: «Проблема «Спартака» была в том, что он разваливался»

    Рауль Рианчо, исполняющий обязанности главного тренера «Спартака», прокомментировал результат матча 13-го тура РПЛ против «Урала» (1:2).

    Вам не кажется, что схема 4-3-3 садизм по отношению к команде и мазохизм по отношению к себе?

    – Я анализировал восемь матчей команды перед тем, как прийти в «Спартак». Проблема команды была в том, что она разваливалась. Пятеро оборонялись и пятеро нападали. Прежде всего нужно было решить вопрос целостности и компактности.

    Когда начался этот сезон, мы были долгое время на втором месте среди команд по подходам к штрафной. Плюс мы забили семь мячей со стандартов. Нам не хватало последнего паса, но команда старалась. Сейчас стоит опираться исключительно на порядок. Нужно терпение.

    Согласен, нам тяжело атаковать флангами. Как решение этой задачи – один из наших инсайдов открывается на фланг. Не смотрел статистику, но нам не хватало последней передачи, однако команда имела подходы к штрафной.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.11.2018 22:12
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 5 ноября 2018, 14:04

      ну и дальше что?

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 5 ноября 2018, 00:57

      Спартак разваливался???
      Спартак в последние 3 матча при Каррере забил 8 (!) мячей.
      При тебе за 4 матча Спартак забил 3 мяча.
      И ты сейчас нам поёшь песни про то, что Каррера разваливал Спартак???

      2
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      Рейтинг: +966

      Харченко 5 ноября 2018, 00:05

      Рuta española намерена не работать, а болтать.

      1
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      Рейтинг: +10666

      ivany4 4 ноября 2018, 23:40

      Видимо твои анализы не помогли ни Каррере ни тебе.
      Давай, до свидания.

      1
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 4 ноября 2018, 23:38

      Спартак не разваливался, не п......... Спартак кто-то усиленно пытается развалить. До сих пор эта падла не всплыла на поверхность, отдувается пешка Глушаков.

      4
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 4 ноября 2018, 22:51

      Как Попова можно выпускать?Видно что он ни физически,ни технически не готов

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 4 ноября 2018, 22:48

      Раз уж сделали одного аналитика тренером, то почему бы Федуну не попробовать Бубнова? Тот даже оценки после игры выставляет!

      1
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 4 ноября 2018, 22:44

      Да ну.... осел ,а не специалист!

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 4 ноября 2018, 22:40

      Эммм... Риано точно тренер? Мне кажется, сейчас любого тренера из фнл посади в спартак и то, лучше результаты будут..

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      Рейтинг: +2258

      Ловкий Бубен 4 ноября 2018, 22:38

      На хрен было Кареру увольнять ????? Во идиоты , слов нет, был хороший тренер , что нет ???

      7
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