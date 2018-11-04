Рианчо: «Проблема «Спартака» была в том, что он разваливался»

Рауль Рианчо, исполняющий обязанности главного тренера «Спартака», прокомментировал результат матча 13-го тура РПЛ против «Урала» (1:2).

– Вам не кажется, что схема 4-3-3 садизм по отношению к команде и мазохизм по отношению к себе?

– Я анализировал восемь матчей команды перед тем, как прийти в «Спартак». Проблема команды была в том, что она разваливалась. Пятеро оборонялись и пятеро нападали. Прежде всего нужно было решить вопрос целостности и компактности.

Когда начался этот сезон, мы были долгое время на втором месте среди команд по подходам к штрафной. Плюс мы забили семь мячей со стандартов. Нам не хватало последнего паса, но команда старалась. Сейчас стоит опираться исключительно на порядок. Нужно терпение.

Согласен, нам тяжело атаковать флангами. Как решение этой задачи – один из наших инсайдов открывается на фланг. Не смотрел статистику, но нам не хватало последней передачи, однако команда имела подходы к штрафной.

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