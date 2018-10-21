«Спорт-Экспресс»: Карреру отправят в отставку

Руководство «Спартака» приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Массимо Карреру. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Руководство клуба приняло принципиальное решение, ему остается обсудить детали.

«Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ с 18-ю очками. Сегодня красно-белые проиграли «Арсеналу» в матче 11-го тура со счетом 2:3.

У «Спартака» огромные проблемы с игрой. Защита – ужас!