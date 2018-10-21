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    «Спорт-Экспресс»: Карреру отправят в отставку

    Руководство «Спартака» приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Массимо Карреру. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

    Руководство клуба приняло принципиальное решение, ему остается обсудить детали.

    «Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ с 18-ю очками. Сегодня красно-белые проиграли «Арсеналу» в матче 11-го тура со счетом 2:3.

    У «Спартака» огромные проблемы с игрой. Защита – ужас!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.10.2018 20:01
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    Комментарии71
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 15:40

      С одной стороны это верное решение а с другой ,реорганизация команды быстрый результат не даст.

      1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 22 октября 2018, 00:44

      Там явно дело не в Каррере...

      3
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      Рейтинг: +260

      Burtaze 21 октября 2018, 23:29

      а сколько ещё раз судьи вытащили....шестое место условное..народ он всё видит....

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 21 октября 2018, 22:52

      В общем так.
      Массимо готов встретиться с болельщиками.Новость об отставке высосана из пальца.Спор Экспресс главная помойка страны.

      4
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      Рейтинг: +122

      озеров > Мары 21 октября 2018, 23:14

      Согласен, об этой новости говорят в СЭ и на соккере. Других околофутбольных помоек не знаю.

      2
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 21 октября 2018, 22:49

      глупо

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 21 октября 2018, 22:21

      Сегодня проиграл не только Спартак, но и Зенит, совсем недавно уступивший Анжи, и Краснодар. Что-то не слышно от желтого источника "Спорт-Экспресс", что принимают решения по тренерам этих команд. Спартак отстает от второго места на одно очко. Это что, пропасть? Спады бывают у каждых команд. Но, видимо, эти гнилые источники выбрали козлом отпущения Спартак, потому что любой вброс о нем, это масса новых комментариев. Иногда популярность порядком вредит.

      8
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      Рейтинг: +1282

      Sky Spartak 21 октября 2018, 22:04

      Лучше бы вместо Комбарова кого нибудь купили... а то не хочет но приходится ставит его..из за любимого лимита...Отставание 1 очко от второго места..не понимаю чего шум поднимать... видно же,что молодняк подтягивает...

      5
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      Рейтинг: +1362

      Taps 21 октября 2018, 21:59

      Уволить давно пора Федуна.

      3
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      Рейтинг: +5893

      Павелий 21 октября 2018, 21:59

      Я бы дал Каррере ещё минимум 3 матча: один в чемпионате, один в ЛЕ и один в Кубке. И поставил бы условие взять минимум 7 условных оков (2 победы и 1 ничья). А то иначе рубить с плеча...

      4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Павелий 22 октября 2018, 00:42

      Не 3 матча, а до зимы как минимум, когда можно будет всех футболёров-сливаторов нах..й разогнать. Как мы видим по последним матчам в команде он не один. Не понимаю почему руководство молчит, давно бы вставило п..здюлей всем, сказав что недовольных нах..й разгонят, вот бы мы и увидели как Спартак на самом деле при всей нынешней критике ж..пу рвёт и газон вспахивает, как в лучшие времена. Сразу бы всю безвольность как рукой сняло за 1 день. Но, руководство молчит. Как всегда...

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 21 октября 2018, 21:58

      Да хороший у вас тренер, зачем его увольнять ? Тренер не должен быть жупелом , он не массовик-затейник , он тренировать поставлен, нужно хороших футболистов искать !

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Zubo 22 октября 2018, 00:17

      у команды игры нет и характера, нужно ещё наладить дисциплину. Зрители пришли посмотреть и поддержать команду, а что видят? Как Спартак опять пропустив начинает трястись!!! Хорошо хоть игра была результативная.

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