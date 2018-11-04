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    Жиго – о ситуации с Глушаковым и фанатами: «Очень надеюсь, что все наладится»

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго перед матчем 13-го тура РПЛ против «Урала» рассказал о восстановлении после травмы и поделился мнением о конфликте между полузащитником Денисом Глушаковым и фанатами клуба.

    – Как ваше восстановление от травмы?

    – Чувствую себя хорошо, спасибо. Но еще предстоит достаточно длительный период восстановления. О точных сроках говорить еще пока нельзя.

    – Как вы относитесь к ситуации между фанатами и Денисом Глушаковым? Кто, по-вашему, прав?

    – Я не очень в курсе, что происходит. Только вернулся из Италии, вот пришел на стадион. Но всегда неприятно, когда появляются разногласия между болельщиками и игроками или командой в целом. Я очень надеюсь, что все наладится.

    Жиго в начале сентября получил травму крестообразных связок. Игрок перенес операцию в Италии и сейчас восстанавливается в России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.11.2018 19:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 5 ноября 2018, 12:25

      Все наладится когда шлюшаков со своей бандой продажных смутьянов покинет клуб,хотя не думаю что он нарасхват будет,репутацию он себе уже заработал

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 4 ноября 2018, 22:14

      Играют без настроения. Какая то безысходность. Поддержки нет. Один Дима - повар со своей свитой. Самуэль поправляйся ты нужен Спартаку.

      3
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      Рейтинг: +3754

      Yev 4 ноября 2018, 21:41

      Наладится, если убрать всех кто причастен к отставки Карреры, в первую очередь нового "тренера", то было в его речах слишком много пафоса. Хоть до зимнего перерыва тренера дубля, короче того кто не участвовал в конфликте. А с игроками разберутся и тогда у кого мозги на месте будут играть и болельщики успокоятся и игра придёт, а сейчас это какой-то мазахизм.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 4 ноября 2018, 21:00

      Выздоравливай Самуэль, а в наши разногласия даже не стоит суваться.Те кто замутил отставку Массимо , ответят по полной.Их дни в клубе сочтены.....

      2
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      Рейтинг: +12623

      Вомбат > Мары 4 ноября 2018, 21:01

      Вы хотите сказать, что Федун решил продать Спартак, и сделка состоится в считанные дни? А можно узнать кто покупатель?

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Вомбат 4 ноября 2018, 21:04

      Нет.Из команды уйдут Измайлов и Родионов.А по поводу продажи клуба не много подождите, но судя по всему всё идёт к этому.И конечноиу покупателю вы удивитесь.Не наша страна.

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