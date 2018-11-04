Защитник «Спартака» Самуэль Жиго перед матчем 13-го тура РПЛ против «Урала» рассказал о восстановлении после травмы и поделился мнением о конфликте между полузащитником Денисом Глушаковым и фанатами клуба.

– Как ваше восстановление от травмы?

– Чувствую себя хорошо, спасибо. Но еще предстоит достаточно длительный период восстановления. О точных сроках говорить еще пока нельзя.

– Как вы относитесь к ситуации между фанатами и Денисом Глушаковым? Кто, по-вашему, прав?

– Я не очень в курсе, что происходит. Только вернулся из Италии, вот пришел на стадион. Но всегда неприятно, когда появляются разногласия между болельщиками и игроками или командой в целом. Я очень надеюсь, что все наладится.

Жиго в начале сентября получил травму крестообразных связок. Игрок перенес операцию в Италии и сейчас восстанавливается в России.