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    Семак – о матче с «Ахматом»: «Самое важное – это победа. Они даются непросто. Хотя хотелось бы забивать больше»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о победе над «Ахматом» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ и рассказал о состоянии здоровья защитника Игоря Смольникова.

    «В принципе игра складывалась нормально для нас с начала матча, играли неплохо, смогли забить. Потом успокоились, качество немного разладилось, так как игра давалась достаточно легко. Забили бы второй мяч, а моменты для этого были, довели бы матч до победы. В атаке создали достаточное количество моментов, в обороне сыграли надежно. Абсолютно рабочий результат, нормальная игра, самое важное – это победа. Они даются непросто, но любой результат добивается через работу, тяжeлый труд. Хотя хотелось бы забивать больше.

    По пенальтисту – мы знаем, что Маркизио прекрасно исполняет одиннадцатиметровые. Дзюба был определен вторым пенальтистом. Что касается наказания Паредеса, оно последует. Нужно учиться контролировать свои эмоции. Он ставит команду в неудобное положение, и с этим нужно бороться.

    Такого понимания как «команда не бежит» не существует. Бывают периоды разные у команды. У неe 23 игрока, и невозможно, чтобы все стали уставшими. Меняется состояние определенных игроков: устали наши сборники, скомканная предсезонка получилась, высокая эмоциональная нагрузка на ключевых игроков. Мы пытаемся ротировать игроков. Такие периоды тоже бывают, но нужно просто терпеть и двигаться дальше.

    По поводу Смольникова пока ничего не известно: в ближайшее время он не тренируется, получил травму достаточно серьезную. Надеюсь, после перерыва он поможет команде», – передает слова Семака корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

    «Зенит» набрал 31 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Бомбардир»

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    04.11.2018 16:39
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 ноября 2018, 20:02

      Сергей, теперь дави бордовых в свекольной столице.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11352

      knikos 4 ноября 2018, 18:21

      Спасибо , тренер ! С тем набором "незвёзд" ты умудряешься делать максимум результата . Игра , да , не ярка , но результат- налицо ! В зимний трансфер надо постараться , обязательно нужен быстрый наглый сообразительный нап в помощь Дзюбе . И не обязательно легионер. Вместо Заболота ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 ноября 2018, 17:49

      Игры сейчас как и очки тяжело даются, сборники и основа команды уже не тянет в режиме игр через два дня по физике. А выходящие на замены "лавочники" только тормозом своим и выделяются...

      3
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      Рейтинг: -32

      rogonovdima 4 ноября 2018, 17:44

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- https://numl.org/dYQ

      0
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro 4 ноября 2018, 17:25

      Сергей Богданович, как обычно, выражает мысли обстоятельно и по существу, без пижонства и без бравых закидонов!..

      4
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      Рейтинг: +7944

      BarStep 4 ноября 2018, 16:54

      Рассуждает как игрок команды среднего уровня..., и даже не как капитан такой команды.. Тренеру.., главному тренеру максималисту и победителю - такое непозволительно.. Я разочарован тобой Сергей..

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС > BarStep 4 ноября 2018, 17:17

      Сейчас Зенит команда среднего уровня по подбору игроков. Все победы рабочие, за счёт пахоты и самоотдачи.

      1
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 > Спартач80 4 ноября 2018, 18:09

      никто все одного ФНЛовского уровня ну может у Локомотива игроки получше но не на много

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