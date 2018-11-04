Семак – о матче с «Ахматом»: «Самое важное – это победа. Они даются непросто. Хотя хотелось бы забивать больше»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о победе над «Ахматом» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ и рассказал о состоянии здоровья защитника Игоря Смольникова.

«В принципе игра складывалась нормально для нас с начала матча, играли неплохо, смогли забить. Потом успокоились, качество немного разладилось, так как игра давалась достаточно легко. Забили бы второй мяч, а моменты для этого были, довели бы матч до победы. В атаке создали достаточное количество моментов, в обороне сыграли надежно. Абсолютно рабочий результат, нормальная игра, самое важное – это победа. Они даются непросто, но любой результат добивается через работу, тяжeлый труд. Хотя хотелось бы забивать больше.

По пенальтисту – мы знаем, что Маркизио прекрасно исполняет одиннадцатиметровые. Дзюба был определен вторым пенальтистом. Что касается наказания Паредеса, оно последует. Нужно учиться контролировать свои эмоции. Он ставит команду в неудобное положение, и с этим нужно бороться.

Такого понимания как «команда не бежит» не существует. Бывают периоды разные у команды. У неe 23 игрока, и невозможно, чтобы все стали уставшими. Меняется состояние определенных игроков: устали наши сборники, скомканная предсезонка получилась, высокая эмоциональная нагрузка на ключевых игроков. Мы пытаемся ротировать игроков. Такие периоды тоже бывают, но нужно просто терпеть и двигаться дальше.

По поводу Смольникова пока ничего не известно: в ближайшее время он не тренируется, получил травму достаточно серьезную. Надеюсь, после перерыва он поможет команде», – передает слова Семака корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

«Зенит» набрал 31 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ.