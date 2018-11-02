Конов: «Безвластие в «Спартаке» продолжается, но финальные титры уже близко»

Журналист, главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов высказал мнение по поводу сложившейся ситуации в «Спартаке».

22 октября московский клуб отправил Массимо Карреру в отставку с поста главного тренера. С преемником итальянца красно-белые до сих пор не определились. По информации СМИ, связано это с тем, что глава совета директоров «Спартака» Леонид Федун находится в отпуске.

В настоящее время обязанности главного тренера команды исполняет бывший помощник Карреры Рауль Рианчо.

«Черчесов, Бердыев, Жардим, Слуцкий, Карпин, Кононов – кого только за две недели не отправляли в «Спартак». Но, как сообщают коллеги, все гораздо проще. Передавший дела профессионалам на отдыхе, а профессионалы самостоятельно ничего сделать не могут и ждут возвращения того, кто примет решение.

В этой ситуации вообще возникает вопрос: а зачем было спешить с отставкой Массимо? Он спокойно мог эти же две недели доработать, а потом, во время паузы на сборную, спокойно все решить. Иначе получается, что спартаковский менеджмент на эмоциях убирает тренера, не имея уже согласного на работу кандидата. В разгар сезона это как минимум странно. Получается, что уволить уволили, а замену не нашли (и не нашли до сих пор, если таковой не является кандидатура Рианчо).

А между тем негативный фон вокруг «Спартака» нарастает: реакция на возвращение Дениса Глушакова в стартовый состав (опять – никаких внятных объяснений ни при Массимо, ни после; отстранение за лайк – это, уж простите, совершенная глупость), раздражение болельщиков от выступлений Рианчо на пресс-конференциях, совершенно чудовищный скандал со спартаковской академией (вот уж где увольнять нужно), интервью Лю [бывший доктор «Спартака» Лю Хуншэн] и Д'Урбано [экс-тренер москвичей по физподготовке Джорджо Д'Урбано], где ничего хорошего в адрес нынешнего руководства нет, и никакого позитива. Весь позитив у Массимо. Безвластие в «Спартаке» продолжается. Это такой грустный осенний сериал, который мы наблюдаем. Но финальные титры уже близко», – написал Конов в своей колонке на «Р-Спорте».