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    Конов: «Безвластие в «Спартаке» продолжается, но финальные титры уже близко»

    Журналист, главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов высказал мнение по поводу сложившейся ситуации в «Спартаке».

    22 октября московский клуб отправил Массимо Карреру в отставку с поста главного тренера. С преемником итальянца красно-белые до сих пор не определились. По информации СМИ, связано это с тем, что глава совета директоров «Спартака» Леонид Федун находится в отпуске.

    В настоящее время обязанности главного тренера команды исполняет бывший помощник Карреры Рауль Рианчо.

    «Черчесов, Бердыев, Жардим, Слуцкий, Карпин, Кононов – кого только за две недели не отправляли в «Спартак». Но, как сообщают коллеги, все гораздо проще. Передавший дела профессионалам на отдыхе, а профессионалы самостоятельно ничего сделать не могут и ждут возвращения того, кто примет решение.

    В этой ситуации вообще возникает вопрос: а зачем было спешить с отставкой Массимо? Он спокойно мог эти же две недели доработать, а потом, во время паузы на сборную, спокойно все решить. Иначе получается, что спартаковский менеджмент на эмоциях убирает тренера, не имея уже согласного на работу кандидата. В разгар сезона это как минимум странно. Получается, что уволить уволили, а замену не нашли (и не нашли до сих пор, если таковой не является кандидатура Рианчо).

    А между тем негативный фон вокруг «Спартака» нарастает: реакция на возвращение Дениса Глушакова в стартовый состав (опять – никаких внятных объяснений ни при Массимо, ни после; отстранение за лайк – это, уж простите, совершенная глупость), раздражение болельщиков от выступлений Рианчо на пресс-конференциях, совершенно чудовищный скандал со спартаковской академией (вот уж где увольнять нужно), интервью Лю [бывший доктор «Спартака» Лю Хуншэн] и Д'Урбано [экс-тренер москвичей по физподготовке Джорджо Д'Урбано], где ничего хорошего в адрес нынешнего руководства нет, и никакого позитива. Весь позитив у Массимо. Безвластие в «Спартаке» продолжается. Это такой грустный осенний сериал, который мы наблюдаем. Но финальные титры уже близко», – написал Конов в своей колонке на «Р-Спорте».

    Источник: «Р-Спорт»

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    02.11.2018 12:12
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +25

      DiegoCosta30355 2 ноября 2018, 22:53

      да нах он нужен, кроме чемпионства ничем не удивил, у спартака просто в тот год перло очень очень....!Массимо не джентельмен а жополиз, иногда пи.ра надо назвать пи..ром!касаемо судей, игроков итд

      1
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      Рейтинг: +373

      cпартак саня 2 ноября 2018, 21:22

      и спасибо

      0
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      Рейтинг: +373

      cпартак саня 2 ноября 2018, 21:22

      ВЫ как думайти

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 2 ноября 2018, 19:00

      А может быть Федун специально свалил?
      В 2015 году он уже снимал с себя обязанности председателя совета директоров, сказав, что всё оставляет профессионалам.
      Сейчас похожая ситуация - всё в руках руководства. Сейчас Федун посмотрит на их работу и уволит всех нафиг.
      А Карреру вернёт обратно. )

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 ноября 2018, 18:56

      Зачем было спешить с отставкой Массимо? Проворовался потому что и не поделился с кем надо, вот зачем!

      -1
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM > prezent2017 3 ноября 2018, 01:10

      ""проворовался" это ты про информацию о том, что Каррера якобы отваливал агентам большие деньги?
      Ну, так это полная чушь. Тренер вообще отношение к деньгам не имеет, а все сделки и финансовые операции проверяются на комплайнс контроллингом. А Массимо всего лишь пешка в большой финансовой игре. Так что, те кто утверждает, что Массимо нагрел на этом руки, тот видимо вообще ничего не понимает в бизнесе. Эта информация не стоит и выведенного яйца и направлена на возмущённых болел, которые отстаивают тренера.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 ноября 2018, 17:31

      студия МОСПЁРЛФИГУС представляет новый блокбастер //Дело было вечером делать было не х.. нам//

      2
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 16:44

      Нам то от этого не тепло, не холодно. А руководители Спартака сидят сложа руки.

      6
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 2 ноября 2018, 15:12

      Полезности ноль от такой информации..

      1
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM > mihail200606 2 ноября 2018, 16:57

      полезности может и ноль, но анализ ситуации верный
      И выводы тоже верные - "руководство Спартака делает глупые и несвоевременные решения"

      1
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      Рейтинг: +10666

      ivany4 2 ноября 2018, 14:56

      Главное сказать многозначительно - финальные титры уже близко.
      Все это понимают.Вот только когда и как это случится.
      Все кому не лень должны вставить свои пять копеек в эту ситуацию.))

      2
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      Рейтинг: +960

      Львиное сердце 2 ноября 2018, 14:31

      бардак!

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