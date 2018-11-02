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    Адвокат Кокориных: «Окончание расследования может быть неожиданным для всех»

    Татьяна Стукалова, адвокат братьев Кокориных, рассказала о расследовании уголовного дела по статье «Хулиганство».

    Напомним, Александр и Кирилл Кокорины вместе с Павлом Мамаевым помещены в СИЗО «Бутырка» в связи с уголовным делом об избиении чиновника Дениса Пака и водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, состоявшегося 8-го октября.

    «Была сегодня в Бутырке. Со времен Пугачева там ничего не изменилось – специфические запахи и большие очереди. Но, при этом, братья Кокорины чувствуют себя неплохо, чего желают и вам, и передают всем и каждому в отдельности огромное спасибо за поддержку.

    Саша ответил более чем на 1000 писем, поступивших к нему в СИЗО. И очень обрадован тем, что среди них нет негатива.

    Как человек честный и прямой, воспитанный спортом, он задает нам – защитникам вопрос: «Почему все построено на лжи?» На этот вопрос даже я пока не могу ему ответить, не разобравшись в тонкостях интриги, которая позволяет удерживать их в тюрьме с самого начала расследования этого уголовного дела, окончание которого может быть очень неожиданным для всех», – написала Стукалова в инстаграме.

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву
    Их арестовали. И это не конец
    Неделя в СИЗО. Как это было

    «Зенит» и «Краснодар» реагируют на дело Кокорина и Мамаева абсолютно по-разному

    Источник: Инстаграм адвоката Татьяны Стукаловой

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    02.11.2018 01:24
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 3 ноября 2018, 01:33

      Пожизненное)

      0
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      Рейтинг: +885

      kliker 2 ноября 2018, 21:52

      «уголовного дела, окончание которого может быть очень неожиданным для всех»
      - их всё же пожизненно расстреляют на лобном месте,
      а толпа и правительство сольются в экстазе от счастья.
      И вот тогда действительно все опупеют от изумления и от "правосудия".

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 15:27

      Как всегда в деле могут появиться новые обстоятельства.

      4
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      Рейтинг: -5

      Govy 2 ноября 2018, 15:22

      Желаю парням спокойствия и скорого выхода на поле стадиона своей команды......а злобным жёлтым карликам подовиться своей желчью...

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 ноября 2018, 14:58

      Свободу Александру Кокорину! 18 следователей на его место!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 2 ноября 2018, 14:32

      Чувствую Пака посадят за то что повредил имущество кафе головой, а водителя за то что нанес серьезные травмы головой кулакам футболистов.

      2
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 > ARTHUR19 2 ноября 2018, 15:41

      Футболисты Пака руками не били. За примирение чиновник требует 100 лямов. И кто ...?

      0
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      Рейтинг: +881

      sined1951 2 ноября 2018, 13:57

      Да, эти два засранца заслуживают справедливого наказания. Но шумиха в СМИ по их проступку-это хорошо организованная пиар-компания по отвлечению внимания общественности, особенно молодёжи, от протестных акций по принятому пенсионному закону.

      2
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 2 ноября 2018, 12:36

      Высказанные оценки множества людей, экспертов и политиков, относительно криминальных поступков Кокорина, Мамаева и подельники, не являются факторами, которые могут повлиять на суд!
      Все они ПРАВДИВО и в рамках закона дали, объективную оценку поступку подозреваемых в хулиганстве.
      Однако, следствие и суд вынесли своё решение правомерно, в соответствиии с российскими законами, а прокуратура этот арест поддержала.
      ***
      Та РЕЗОНАНСНАЯ общественная ПРАВДИВАЯ огласка, которую получило это преступление, повлияла на то, что у подозреваемых нет и не будет возможности ТИХО "замять" это дело без судебного разбирательства и уйти от заслуженного наказания.
      Обоих этих дебоширов надо было, в обязательном порядке, сажать под арест на ДВА месяца, чтобы они не смогли влиять на ход следствия, угрожать потерпевшим расправой и склонять их к отказу от дачи показаний на предварительном следствии!
      ***
      Однозначно можно сказать, что учитывая личности подозреваемых, а затем и обвиняемых, следствие и суд приняли единственно верное решение.
      Только АРЕСТ с содержанием под стражей на 2 месяца на время предварительного следствия и помещение в СИЗО.
      ***
      В суде было заявлено, что подозреваемые Кокорин и Мамаев представляют социальную ОПАСНОСТЬ для граждан.
      Они учинили активные хулиганские действия в ходе совершенных ими преступлений.
      Следствие, с учётом всех отягчающих обстоятельств, посчитало невозможным избрать иную меру пресечения, кроме как заключения под стражу на два месяца.
      Прокуратура поддержала следствие в этом вопросе.
      Все решения следствия, прокуратуры и суда правомерны, принимаются и применяются в рамках закона и проводимого расследования.

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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 > amazonaws 2 ноября 2018, 15:48

      Судя по тексту - вы знаток правосудия и поклонник правоохранительных органов)))) Состава хулиганства в действиях ребят нет. Задрали статью УК для того, чтоб закрыть на угоду таких поклонников правосудия как вы... В отношения чиновника ст. 6.1.1 КоАП РФ - штраф. Правосудие и справедливость говорите?))))

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      Рейтинг: +7031

      mamba9090909 > Валерий1965 2 ноября 2018, 16:28

      Эти ребята, детишки безвинные. после матча в Питере решили отметить десятилетие своей дружбы. Начав отмечать в Питере, они продолжили в Сапсане, выкупив для этого целый вагон. После этого веселья вагон был отправлен на ремонт. Проводники поезда и пассажиры соседних вагонов, с содроганием вспоминают ту поездку. Прибыв в Москву, компания отправилась в ночной клуб, а из него, утром, отправились в кафе, избив по пути водителя машины. В кафе они оскорбились на то, что их попросили вести себя приличней, и решили этот вопрос стулом по голове. Ну в остальном они безобидные ребятишки.))

      2
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 2 ноября 2018, 12:26

      Профессионализм адвоката желает быть лучшим.

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      Рейтинг: +11484

      alp 2 ноября 2018, 11:50

      таки до сих пор эти посоны считают, что во всем происшедшем виновато общество... деревянные по пояс....

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