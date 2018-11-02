Адвокат Кокориных: «Окончание расследования может быть неожиданным для всех»

Татьяна Стукалова, адвокат братьев Кокориных, рассказала о расследовании уголовного дела по статье «Хулиганство».

Напомним, Александр и Кирилл Кокорины вместе с Павлом Мамаевым помещены в СИЗО «Бутырка» в связи с уголовным делом об избиении чиновника Дениса Пака и водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, состоявшегося 8-го октября.

«Была сегодня в Бутырке. Со времен Пугачева там ничего не изменилось – специфические запахи и большие очереди. Но, при этом, братья Кокорины чувствуют себя неплохо, чего желают и вам, и передают всем и каждому в отдельности огромное спасибо за поддержку.

Саша ответил более чем на 1000 писем, поступивших к нему в СИЗО. И очень обрадован тем, что среди них нет негатива.

Как человек честный и прямой, воспитанный спортом, он задает нам – защитникам вопрос: «Почему все построено на лжи?» На этот вопрос даже я пока не могу ему ответить, не разобравшись в тонкостях интриги, которая позволяет удерживать их в тюрьме с самого начала расследования этого уголовного дела, окончание которого может быть очень неожиданным для всех», – написала Стукалова в инстаграме.