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    Глушаков: «Рад вернуться в команду! Всех с победой! Идем дальше»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал победу над «Анжи» (1:0) в 1/8 финала Кубка России.

    «Рад вернуться в команду! Всех с победой! Идем дальше», – подписал футболист свою фотографию с матча.

    Во время встречи болельщики освистали капитана команды и вывесили баннер с призывом покинуть команду. 29-го октября перед игрой с «Рубином» (1:1, 12-й тур РПЛ) фанаты пели оскорбительные песни в адрес игрока.

    В сентябре экс-главный тренер Массимо Каррера отправил Глушакова в молодежный состав. Причиной считается лайк футболиста под публикацией артиста Дмитрия Назарова с критикой в адрес итальянца.

    После отставки Карреры – 22-го октября – Глушаков вернулся в основу. Ранее объединение болельщиков красно-белых «Фратрия» выступило с просьбой снова отстранить игрока от главной команды.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Дениса Глушакова

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    01.11.2018 23:24
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +188

      gera64 2 ноября 2018, 15:08

      Я за Глушака! Мы не знаем что произошло между ним и Каррерой, может Дениска у него телку увел. А то что Спартак играет с начала сезона отвратительно, да и прошлый так себе, все важные матчи просрали, ну это Глушаков виноват, а Каррера охринительный. Да Массимо вызывает уважение своим отношением к делу, но он не справился с задачей, результата - нет, игры - нет. Давай все повесим на Глушакова.

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 15:05

      Пора уже назвать вещи своими именами.

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      Рейтинг: +5270

      Каратель 2 ноября 2018, 08:15

      Тебе бы шлюшаков накуй пойти из клуба,мразота

      1
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      Рейтинг: +536

      19831170 2 ноября 2018, 07:10

      За ЦСКА надо болеть, в этой команде все всегда на УРОВНЕ, а эти всякие спартак, зенит, локо у них там дурдом вечно, все через Ж..

      0
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > 19831170 2 ноября 2018, 08:14

      В одном,Вы,правы: ЦСКА,самый ровный и "спокойный" клуб. И даже,достаточно качественно работает как с трансферами,так и с молодёжью. Постоянно учавствует в еврокубках. В общем,как каша в садике-полезно,но временами тошнит. На евроарене,поддержим всеми конечностями,а болеть будем,за своё,родное....
      p.s. хотя,если б,в РПЛ,было 4-5 таких,как "кони",то возможно и общий уровень поднялся бы

      3
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      Рейтинг: +179

      Drezden85 > 19831170 2 ноября 2018, 08:55

      Армейская дисциплина епта!

      1
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > 19831170 2 ноября 2018, 09:52

      Согласен. В РФП в одних клубах закулисные игры, а в других отсутствие финансирования.
      Более менее ровно выступают ЦСКА и Краснодар. Сейчас еще Ростов подтянулся, но надолго ли?

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 19831170 2 ноября 2018, 11:07

      Убери Нигера, который больше любит кабинетные игры, тогда и поговорим

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion > 19831170 2 ноября 2018, 12:05

      Не люблю Коней только за то, что они заставляют глупых перебежчиков прилюдно целовать эмблему клуба))).

      1
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      Рейтинг: +3545

      momwig_ 2 ноября 2018, 06:42

      Твоё "дальше" - в аду

      2
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      Рейтинг: +10666

      ivany4 2 ноября 2018, 03:07

      Судя по сегодняшней игре, тебе в команде не сильно рады.
      Как не махал сегодня руками, а пасы отдавали только в крайней необходимости. Все мимо него старались сыграть.

      3
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 2 ноября 2018, 02:31

      Парни! Вы почему такие злые? Вы, что, знаете все о произошедшем? Давайте до всплытия ПРАВДЫ, откажемся от этого поноса!!!

      1
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      Рейтинг: +10666

      ivany4 > plehanov6 2 ноября 2018, 03:09

      Тот кто мог рассказать всю правду, ушел.
      Вернее его ушли.
      А не надо ждать всплытия правды. Читай, анализируй, делай выводы. У нас в каждой передаче, своя правда.

      6
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > plehanov6 2 ноября 2018, 06:17

      Что мешало,Глушакову,вовремя дать опровержение или пояснение?? Он,вроде,обещал пресс-конференцию. С конце концов,мог придти на конференцию Каррера и об'ясниться.

      3
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 2 ноября 2018, 01:01

      Глушаков - это похороны!

      1
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 2 ноября 2018, 00:24

      Гнобить иуду!! Отправить его гнить в казахстан в команду байконура.

      7
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      Рейтинг: +8937

      GoLenaStop 2 ноября 2018, 00:21

      Меня только радует сёр в стане спартака. Удачи всем на этом поприщЕ!

      -1
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