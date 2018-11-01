Глушаков: «Рад вернуться в команду! Всех с победой! Идем дальше»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал победу над «Анжи» (1:0) в 1/8 финала Кубка России.

«Рад вернуться в команду! Всех с победой! Идем дальше», – подписал футболист свою фотографию с матча.

Во время встречи болельщики освистали капитана команды и вывесили баннер с призывом покинуть команду. 29-го октября перед игрой с «Рубином» (1:1, 12-й тур РПЛ) фанаты пели оскорбительные песни в адрес игрока.

В сентябре экс-главный тренер Массимо Каррера отправил Глушакова в молодежный состав. Причиной считается лайк футболиста под публикацией артиста Дмитрия Назарова с критикой в адрес итальянца.

После отставки Карреры – 22-го октября – Глушаков вернулся в основу. Ранее объединение болельщиков красно-белых «Фратрия» выступило с просьбой снова отстранить игрока от главной команды.