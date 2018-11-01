Болельщики «Спартака» повесили баннеры «Федун – гондон» и «Глушак, на выход»

Грубо канешна ,но сдается мне ,что это - крик души.
Футбол ведь для болел и бабки тратят ,а с их мнением не считаются ....
и тогда идет взрыв ввиде баннеров....
как говорится ,,получи фашист гранату...
«Спартак» принимает «Анжи» в матче 1/8 финала Кубка России (1:0, 40-я минута).
Зрители гостевого сектора «Открытие Арены» вывесили баннер с оскорблением владельца клуба Леонида Федуна и призывом в адрес капитана Дениса Глушакова покинуть команду.
На трибуне также висит баннер с текстом «Глушаков – это похороны. Наши».
Фанаты «Спартака» обиделись на клуб. Больше всех страдает Глушаков