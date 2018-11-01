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    Болельщики «Спартака» повесили баннеры «Федун – гондон» и «Глушак, на выход»

    «Спартак» принимает «Анжи» в матче 1/8 финала Кубка России (1:0, 40-я минута).

    Зрители гостевого сектора «Открытие Арены» вывесили баннер с оскорблением владельца клуба Леонида Федуна и призывом в адрес капитана Дениса Глушакова покинуть команду.

    На трибуне также висит баннер с текстом «Глушаков – это похороны. Наши».

    Фанаты «Спартака» обиделись на клуб. Больше всех страдает Глушаков

    Источник: Чемпионат

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    01.11.2018 21:12
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +11581

      alex1951 2 ноября 2018, 17:59

      Грубо канешна ,но сдается мне ,что это - крик души.
      Футбол ведь для болел и бабки тратят ,а с их мнением не считаются ....
      и тогда идет взрыв ввиде баннеров....
      как говорится ,,получи фашист гранату...

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      Рейтинг: +806

      plehanov6 2 ноября 2018, 02:19

      ДЕБИЛЫ были и будут! Спартаковские, настоящие, болельщики ни когда не вывесят такую херню! Те кто это затеял, сами ГОНДОНЫ, набитые манной кашей!!!

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 2 ноября 2018, 00:49

      всё правильно,если корова не даёт молока её режут на мясо!

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      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК 1 ноября 2018, 23:09

      Глушаков ведёт себя неподобающе ! вызывающе ! Демонстративно захлопывая свист и негодование трибун ! Омерзительный тип !

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 1 ноября 2018, 23:03

      Я думаю,что это всё-таки были фанаты.Только у них может быть такая культурная и разнообразная подборка лозунгов числом ОДИН.Только фамилии разные проставляют.А Контрацептив Арнольдыч Федун покорно платит за их шалости штрафы.

      2
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      Рейтинг: +825

      jet andy 1 ноября 2018, 22:58

      Зрители гостевого сектора «Открытие Арены» вывесили баннер с оскорблением владельца клуба Леонида Федуна и призывом в адрес капитана Дениса Глушакова покинуть команду.
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      Может все-таки домашнего сектора? Лишь бы написать.

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      Рейтинг: +966

      Харченко 1 ноября 2018, 22:50

      Интересно, как Федун на это отреагирует?

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Харченко 2 ноября 2018, 00:49

      тьфу на вас!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 ноября 2018, 22:46

      То на руках носят, то поносят!

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > prezent2017 1 ноября 2018, 22:53

      Все,как в Зените...

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      Рейтинг: +800

      Театрал 1 ноября 2018, 22:19

      Что сказать. Дебилы! Что с них взять? Анализы и те наверное неправильные

      0
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      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК > sssrspartak 1 ноября 2018, 23:10

      Не важно как он играл ! Если этот человек вредитель клуба !

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > sssrspartak 1 ноября 2018, 23:19

      Ну, давай, расскажи, как Глушаков пяточкой пасы раздавал.)))
      Сыграл он так, как играл всегда - бездарно. А вот руками водил много, как обычно.
      Что он сделал в этом матче? В воробьёв пулял?
      Ерёменко, не имея практики 2 года, играл намного лучше Глушака. Видно, что футболист вместо того, что бы отдать пас в никуда, лучше подержит мяч, но не сделает обрез.
      В какой-то момент даже трибуны перестали свистеть. Глушаку просто никто не отдавал мяч.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > sssrspartak 2 ноября 2018, 00:50

      это типо деньгисова

      -1
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      Рейтинг: +113

      Шефф28 > sssrspartak 2 ноября 2018, 08:11

      Вот именно, что сегодня, а что же он при Каррере так не бегал.слить хотел.? Правильно они написали

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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 1 ноября 2018, 22:14

      Ну правда же

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