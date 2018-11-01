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    Кубок России. «Спартак» обыграл «Анжи» благодаря первому голу Ханни за 20 матчей

    Гол полузащитника Софьяна Ханни принес «Спартаку» победу над «Анжи» в матче 1/8 финала Кубка России.

    27-летний алжирец забил впервые с апреля (2:0 на выезде против «Амкара», 28-й тур чемпионата России-2017/18).

    Кубок России. 1/8 финала

    Спартак (Москва) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Ханни, 20.

    «Спартак»: Ребров, Кутепов, Джикия, Рассказов, Мельгарехо, Самедов (Ташаев, 73), Глушаков (Попов, 88), Еременко (Игнатов, 62), Тимофеев, Ломовицкий, Ханни.

    «Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Рабиу (Ондуа, 86), Глебов (Хамдамов, 83), Чайковский (Кацаев, 70), Понсе.

    Предупреждения: Тимофеев, 87; Кутепов, 90+2 – Чансельор, 40.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Источник: Бомбардир

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    01.11.2018 21:55
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 14:28

      Вымученная победа. По напряженным лицам игроков Спартака было видно - с командой творится что то неладное.

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 ноября 2018, 22:21

      еле еле но победили команда без напов это чудо рианчо нонсенс в современном футболе

      7
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      ...
      Рейтинг: +21192

      derrik2000 > Полная Канистра 1 ноября 2018, 22:22

      Да. ПОКА без нападающих.
      К сожалению.
      Те, на которых рассчитывали и даже боготворили некоторые, на деле оказались сволочами.
      Хотя зачем я так?
      Настоящими "наёмниками" в отрицательном смысле этого слова.

      2
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      ...
      Рейтинг: +729

      deimos88 > derrik2000 1 ноября 2018, 22:25

      Ты про глушака?

      3
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      Рейтинг: +729

      deimos88 1 ноября 2018, 22:19

      "Спартак Аленя 2.0", прямо ностальгия..нужно ещё больше защитников после 60 минуты, чтоб отбиваться от Анжи

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 1 ноября 2018, 22:18

      Да Уж,хорошо не пошёл сегодня ,слезы а не игра!!!

      4
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      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 1 ноября 2018, 22:08

      А зрителей на Открывашке...хууууй да маленько.....Расколол Глушак и команду и болел...Капитан ******...

      7
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      ...
      Рейтинг: +21192

      derrik2000 > slavutiq70 1 ноября 2018, 22:19

      Команда раскололась, судя по её "игре", где-то после зимнего перерыва прошлого сезона.
      Гнойник зрел, зрел, и вскрылся уже после увольнения Карреры.
      "Мегазвёзд" сплавить на хрен и БОРОТЬСЯ!
      Всё у НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН в красно-белой форме получится!

      2
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      ...
      Рейтинг: +729

      deimos88 > derrik2000 1 ноября 2018, 22:21

      Что получиться? Как там пилипчук? Стратегирует?))))

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары > derrik2000 1 ноября 2018, 22:25

      Где там Алень с багажём и Пилипчук-победитель ?

      3
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > derrik2000 3 ноября 2018, 12:22

      Одна из этих мегазвезд твой любимый шлюшаков, получил контракт новый и решил что можно снизить требования, итог слив кубка и концовки чемпионата. Вот где начался расскол...

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 1 ноября 2018, 22:06

      Три матча без единого поражения! Пора Рианчо в «Реал» рекомендовать. Будет непобедимый «Реал», а то в этом столбике у Королевского клуба неподобающая цифра

      0
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 1 ноября 2018, 22:02

      Вымучали победу над одной из слабейших команд лиги. А если бы это был Зенит или Ростов или Краснодар нынешние? Игры как не было так и нет.

      11
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      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > oyabun 1 ноября 2018, 22:03

      Из выше перечисленных никто особо игрой не отличается от нас, разве что Краснодар, и то частенько с аутсайдерами не самую лучшую игру показывает

      8
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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 > oyabun 1 ноября 2018, 22:04

      Её (игры) сейчас и быть не может.
      К большому сожалению.
      "Великие звёзды" взбунтовались, сказавшись травмированными, и издалека наблюдают, как Спартак обойдётся без них.
      Обойдётся.
      Ещё как ОБОЙДЁТСЯ!
      А "звёзд" в зимнее окно продать, чтобы глаза не мозолили.
      Видать, Каррера к ним слишком благоволил и многое позволял.
      Всё!
      Лафа для этих "звёзд" закончилась!
      Рианчо сказал, что у него будут играть "настоящие мужики", если, конечно, в итальянском языке есть слово "мужики". ))))))))

      4
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      Рейтинг: +33633

      oyabun > derrik2000 1 ноября 2018, 22:08

      Вот кстати интересная ситуация с бразило-кабо-вердинскими нашими "звездами". Зачем всем болельщикам врать что они травмированы, когда очевидно что Рианыч просто отстранил их за пофигистическое отношение к своей работе? Рианычу, кстати, большое уважение за столь мужественный поступок.

      5
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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 > oyabun 1 ноября 2018, 22:13

      "Зачем всем болельщикам врать что они травмированы, когда очевидно что Рианыч просто отстранил их за пофигистическое отношение к своей работе?"

      УМНЫЙ ПОЙМЁТ".
      Именно ТАК ответил Г. К. Жуков на вопрос кого-то из знакомых, мол, зачем Вы в своей книге "Воспоминания и размышления" написали, что специально проехали, будучи в войсках, несколько километров, чтобы "посоветоваться с полковником Брежневым" о характере дальнейших наступательных действий. )))

      2
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      Рейтинг: +729

      deimos88 > oyabun 1 ноября 2018, 22:25

      Ну а что, русским можно пофигистично относится к своим обязанностям и бунтовать а неграм нельзя? Попахивает расизмом)

      7
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      Рейтинг: +33633

      oyabun > deimos88 1 ноября 2018, 22:38

      Даешь всеобщий пофигизм на всех уровнях? В общем то бОльшая часть России так и живет. ))

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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 > Persona_non_Grata 1 ноября 2018, 22:44

      Ты ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ЧИТАЙ предыдущие посты, и всё тогда у тебя будет хорошо. )))))))))))))

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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 > Persona_non_Grata 1 ноября 2018, 22:48

      Но ЧИТАТЬ всё равно нужно внимательнее. ))))))

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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 > Persona_non_Grata 1 ноября 2018, 22:51

      Тогда и не комментируй, не зная сути предыдущей переписки.
      А то как-то забавно выглядишь: "не читал, но осуждаю".

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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 > Persona_non_Grata 1 ноября 2018, 22:55

      А причём тут Пастернак?
      Я же в широком смысле! ))
      Эка тебя отставка Карреры "сплющила". (((

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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 > Persona_non_Grata 1 ноября 2018, 22:59

      Смотри второе предложение моего поста.

      P.S. Я же тебе писал - "ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ"! )))

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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 > Persona_non_Grata 1 ноября 2018, 23:35

      Вот и призадумайся.
      А чья позиция "в меньшинстве" или "в большинстве" - это к Росстату или ВЦИОМу. ))))))))

      Или ты считаешь, что раз отставка Карреры тебе и ещё нескольким не по душе, то это и есть большинство?
      А, ДА!
      Как же я забыл?
      Ещё фаны прыщавые со стадиона!

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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 > Persona_non_Grata 2 ноября 2018, 14:27

      А что, уже и такая есть?
      Не моя, но я категорически поддерживаю это высказывание.

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > oyabun 3 ноября 2018, 12:27

      Серьезно??? Вы больны...

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 1 ноября 2018, 22:00

      На фоне общей красно-белой серости приятное впечатление оставляют расцелованные Ребровым штанги, которые мужественно отводили удары от спартаковских ворот.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7396

      Старикан 1 ноября 2018, 21:59

      Ах уительная игра...зрелищная, а на каких скоростях, сколько красивейших голевых моментов... Спартак со своим капитаном просто раздавили своей мощью беспомощный Анжи!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 1 ноября 2018, 21:57

      С победой, долгожданной!!!

      4
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