Кубок России. «Спартак» обыграл «Анжи» благодаря первому голу Ханни за 20 матчей

Вымученная победа. По напряженным лицам игроков Спартака было видно - с командой творится что то неладное.
Гол полузащитника Софьяна Ханни принес «Спартаку» победу над «Анжи» в матче 1/8 финала Кубка России.
27-летний алжирец забил впервые с апреля (2:0 на выезде против «Амкара», 28-й тур чемпионата России-2017/18).
Кубок России. 1/8 финала
Спартак (Москва) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Ханни, 20.
«Спартак»: Ребров, Кутепов, Джикия, Рассказов, Мельгарехо, Самедов (Ташаев, 73), Глушаков (Попов, 88), Еременко (Игнатов, 62), Тимофеев, Ломовицкий, Ханни.
«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Рабиу (Ондуа, 86), Глебов (Хамдамов, 83), Чайковский (Кацаев, 70), Понсе.
Предупреждения: Тимофеев, 87; Кутепов, 90+2 – Чансельор, 40.