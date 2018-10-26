Сарри: «Я знал, что Лофтус-Чик очень сильный игрок. Но его сложно вписать в состав»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри отметил по результатам встречи третьего тура группового этапа Лиги Европы с БАТЭ полузащитника Рубена Лофтуса-Чика, который оформил хет-трик.

«Лофтус-Чик провел очень хороший матч. Он был великолепен в атакующей стадии. Еще до начала сезона я думал, что он очень сильный игрок. Теперь я убеждаюсь в этом.

Я считаю, что он подходит для моего футбола. Ему необходимо улучшать игру в обороне, но это требование распространяется не только на него, но и на всю команду.

На данный момент у нас четыре полузащитника на две позиции, причем трое из них ориентированы прежде всего на атаку, и лишь Канте – игрок оборонительного плана.

Мне сложно вписать в стартовый состав одновременно двух полузащитников атакующей направленности. Надеюсь, найду решение в будущем, но в любом случае мне требуется полная отдача от всех игроков. Я по-прежнему требую улучшить игру в обороне.

В стартовом составе могут выйти только 11 человек, а у меня в команде 28 игроков. Я не знаю, как решить эту маленькую проблему, разве что играть в 15–16 футболистов. Возможно, когда-нибудь смогу выпустить в старте одновременно Баркли и Лофтуса-Чика.

Я знаю, что болельщики любят Лофтуса-Чика, поскольку он вырос из академии. Это нормально. Но моя проблема остается прежней. Я не могу решить эту тактическую проблему без улучшений в обороне со стороны этих трех полузащитников», – сказал Сарри.

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Челси» – БАТЭ завершился со счетом 3:1. Лондонцы возглавляют группу L с девятью очками. БАТЭ замыкает квартет с тремя очками.