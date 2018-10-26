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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Джеррард: «Уважаем «Спартак», но чувствуем себя не очень удовлетворенными»

    Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился наблюдениями после домашнего матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком» – 0:0.

    – Сегодня вы создали огромное количество моментов. Чего не хватило для победы?

    – Нам не хватило магии последнего удара. Первые 45 минут мы провели очень хорошо. Надо признать, что первые 10-15 минут второго тайма потеряли контроль над игрой, перебарщивали с пасами назад. Но дальше вернулись к прежнему состоянию, и физически были готовы на все 90 минут. Однако чего-то магического, чтобы превратить все моменты в гол, нам не хватило.

    – Считаете ли вы разочарованием сегодняшний результат?

    – Да, игроки расстроены. Мы не взяли максимум очков. Но невозможно ждать победы от каждой игры, тем более против такой большой команды, как «Спартак». Как я уже говорил, мы уважаем эту команду. Там есть большие, дорогие игроки. Но мы чувствуем себя не очень удовлетворенными после этого матча.

    – В ворота «Спартака» не был назначен пенальти…

    – Не собираюсь сегодня говорить о судьях. Возможно, мы наиграли на 1:0, сделали для этого достаточно. Но у нас нет никаких жалоб.

    – Как оцениваете шансы на выход из группы?

    – На данный момент мы наверху таблицы – пять очков, как у «Вильярреала». С нетерпением жду следующих игр, новых вызовов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.10.2018 01:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 17:31

      В Москве вам такой воли не дадут.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 октября 2018, 13:21

      не верю чтобы он сказал такое слово как/ ПЕРЕБАРЩИВАЛИ/ с пасами назад это наше исконное только мы так говорим
      они там борщи не едят и не говорят это уже отсебячина журналюг СЭ вы сами себе врёте дебилы

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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 26 октября 2018, 09:53

      да уж правильно сказал 10-15 минут в начале второго тайма это когда Спартак хоть как то начал играть осмыслено и как команда, и уже виделось, что замены сработали и сейчас все станет на свои места и Спартак этот "колхоз-рейнджерс" обыграет, но прошли эти минуты и опять вернулось бездумное пинания мяча вперед на удачу.
      С Еременко хоть и пошли нацеленные навесы в штрафную, но хозяева с ними легко справлялись.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 26 октября 2018, 05:34

      В Москве если Зе Луиш и Адриано возьмутся за голову, Вас может ожидать не большой сюрпрайз.

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