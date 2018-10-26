Джеррард: «Уважаем «Спартак», но чувствуем себя не очень удовлетворенными»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился наблюдениями после домашнего матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком» – 0:0.

– Сегодня вы создали огромное количество моментов. Чего не хватило для победы?

– Нам не хватило магии последнего удара. Первые 45 минут мы провели очень хорошо. Надо признать, что первые 10-15 минут второго тайма потеряли контроль над игрой, перебарщивали с пасами назад. Но дальше вернулись к прежнему состоянию, и физически были готовы на все 90 минут. Однако чего-то магического, чтобы превратить все моменты в гол, нам не хватило.

– Считаете ли вы разочарованием сегодняшний результат?

– Да, игроки расстроены. Мы не взяли максимум очков. Но невозможно ждать победы от каждой игры, тем более против такой большой команды, как «Спартак». Как я уже говорил, мы уважаем эту команду. Там есть большие, дорогие игроки. Но мы чувствуем себя не очень удовлетворенными после этого матча.

– В ворота «Спартака» не был назначен пенальти…

– Не собираюсь сегодня говорить о судьях. Возможно, мы наиграли на 1:0, сделали для этого достаточно. Но у нас нет никаких жалоб.

– Как оцениваете шансы на выход из группы?

– На данный момент мы наверху таблицы – пять очков, как у «Вильярреала». С нетерпением жду следующих игр, новых вызовов.