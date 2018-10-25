Семин: «Для меня до сих пор загадка, за какие заслуги Штоффельсхаус стал спортивным директором «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что удивлен решением руководства клуба назначить спортивным директором клуба Эрика Штоффельсхауса.

Немецкий специалист занял эту должность в январе 2017 года.

«Для меня до сих пор загадка, почему, каким образом, за какие заслуги спортивным директором «Локомотива» стал Эрик Штоффельсхаус, по своей основной специальности экономист по сбыту и снабжению, которого в Европе мало кто знает. В «Шальке-04» немец был помощником менеджера, то есть на вторых, если не на третьих ролях, а должность спортивного директора осваивал в канадских клубах Оттавы и Торонто, о каких-то весомых достижениях которых ничего не слышно.

Тем не менее в его руках оказалась кадровая политика клуба. Президент заявлял: «Мое мнение – игроков должен приобретать клуб в лице президента и спортивного директора. Тренер их тренирует. Вот и все».

Нет, не все. Получается, что история ничему не учит, ведь «Локомотив» уже проходил подобный подход к делу в предыдущие шесть потерянных лет. Когда квалифицированным, с хорошей репутацией тренерам Коусейру, Биличу, Кучуку, Божовичу привозили игроков, они этих игроков тренировали на присущем им высоком уровне, а на выходе – минимум достижений. В результате козлами отпущения становились тренеры, которых увольняли одного за другим, выплачивая им громадные неустойки, замечу, не из своего, а из спонсорского кармана. А президент со спортивным директором с тем же успехом продолжали настаивать на своем видении игроков и команды в целом», – написал Семин в своей книге «Локомотив». Возвращение на пьедестал».