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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Семин: «Для меня до сих пор загадка, за какие заслуги Штоффельсхаус стал спортивным директором «Локомотива»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что удивлен решением руководства клуба назначить спортивным директором клуба Эрика Штоффельсхауса.

    Немецкий специалист занял эту должность в январе 2017 года.

    «Для меня до сих пор загадка, почему, каким образом, за какие заслуги спортивным директором «Локомотива» стал Эрик Штоффельсхаус, по своей основной специальности экономист по сбыту и снабжению, которого в Европе мало кто знает. В «Шальке-04» немец был помощником менеджера, то есть на вторых, если не на третьих ролях, а должность спортивного директора осваивал в канадских клубах Оттавы и Торонто, о каких-то весомых достижениях которых ничего не слышно.

    Тем не менее в его руках оказалась кадровая политика клуба. Президент заявлял: «Мое мнение – игроков должен приобретать клуб в лице президента и спортивного директора. Тренер их тренирует. Вот и все».

    Нет, не все. Получается, что история ничему не учит, ведь «Локомотив» уже проходил подобный подход к делу в предыдущие шесть потерянных лет. Когда квалифицированным, с хорошей репутацией тренерам Коусейру, Биличу, Кучуку, Божовичу привозили игроков, они этих игроков тренировали на присущем им высоком уровне, а на выходе – минимум достижений. В результате козлами отпущения становились тренеры, которых увольняли одного за другим, выплачивая им громадные неустойки, замечу, не из своего, а из спонсорского кармана. А президент со спортивным директором с тем же успехом продолжали настаивать на своем видении игроков и команды в целом», – написал Семин в своей книге «Локомотив». Возвращение на пьедестал».

    Источник: Sports.ru

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    25.10.2018 17:59
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +839

      Князев 26 октября 2018, 19:06

      А вообще, кто такой Геркус? Он где играл и чего добился как спортсмен? Его задача организовать перед матчем концерт захолустных, с позволения сказать, звёзд. А футболистов подбирать, тренеровать и выстраивать игру задача тренера. Спортивный директор? А в чём его задача? Эта должность вообще лишняя. Есть тренерский штаб, он и должен заниматься спортивной организацией. Правильно! Дави чинуш функционеров. Нечего им лезть в футбол. Пусть занимаются концертами и продажей футболок.

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 16:01

      Палыч лучше не лезть в эти дебри.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 26 октября 2018, 01:47

      Ну, да... Экономист может же приобрести десяток аналогов Дзюб... Чуть получше, чуть похуже... Но тренеру выстраивать схему на игру, тренеру формировать линии. И игроки требуются под те схемы, которые он использует! И не нужен ему ни десяток Дзюб, ни десяток даже Ибрагимовичей или Суаресов. Хотя одного Ибрагимовича и одного Суареса взять бы не отказался... :-)))

      2
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 25 октября 2018, 23:39

      Пусть это прочитает уважаемый Тим Ezheloko и наконец то поймет, что тренеры получали бешеные неустойки от спонсорских денег ОАО "РЖД", которые в свою очередь напрямую зависят от федерального бюджета РФ. Потому что - владельцем этой компании является государство!

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      Рейтинг: -22

      yuriybirkov 25 октября 2018, 22:25


      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://wq.lt/7KV3t

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 октября 2018, 21:01

      Ну тогда, Палыч, "по следам Спартака"! Удачи в этом направлении! Привет Геркусу!

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 25 октября 2018, 19:53

      Палыч мужик.
      Жду выхода книги.

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 25 октября 2018, 19:31

      Может ты и прав, но запасной путь готовишь

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 25 октября 2018, 19:29

      пфффф

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      Рейтинг: +1163

      Karpathian 25 октября 2018, 19:25

      за фамилию

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