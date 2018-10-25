«Марсель» может арендовать Бакайоко у «Челси» в январе

Полузащитник «Челси» Тьему Бакайоко может продолжить карьеру в «Марселе». Французский клуб рассматривает вариант с арендой француза в зимнее трансферное окно.

Этим летом футболист перешел в «Милан» на правах годичной аренды. Тем не менее, главный тренер миланцев Дженнаро Гаттузо недоволен выступлениями хавбека. Итальянский клуб может вернуть его в «Челси» уже в январе.

Бакайоко перешел в «Челси» из «Монако» в июле 2017 года. В этом сезоне полузащитник провел за «Милан» семь матчей, проведя на поле в общей сложности 268 минут (180 из них – в Лиге Европы).