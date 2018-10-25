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    «Марсель» может арендовать Бакайоко у «Челси» в январе

    Полузащитник «Челси» Тьему Бакайоко может продолжить карьеру в «Марселе». Французский клуб рассматривает вариант с арендой француза в зимнее трансферное окно.

    Этим летом футболист перешел в «Милан» на правах годичной аренды. Тем не менее, главный тренер миланцев Дженнаро Гаттузо недоволен выступлениями хавбека. Итальянский клуб может вернуть его в «Челси» уже в январе.

    Бакайоко перешел в «Челси» из «Монако» в июле 2017 года. В этом сезоне полузащитник провел за «Милан» семь матчей, проведя на поле в общей сложности 268 минут (180 из них – в Лиге Европы).

    Источник: The Sun

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    25.10.2018 16:26
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