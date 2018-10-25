Червиченко: «Кононов – очередной несуразный выбор для «Спартака», путь в никуда»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о назначении нового главного тренера красно-белыми после увольнения с этого поста Массимо Карреры.

«Кононов? Это очередной несуразный выбор. Он работал в абсолютно тепличных условиях в «Краснодаре». Больших успехов добиться у него не получилось. Он неплохой тренер, но «Спартак» – это та команда, которая хочет всегда выигрывать.

Ставить тренера, потому что он тебе дал последнюю оплеуху. И кому-то он показался этим слишком хорош. На мой взгляд, нет. Я думаю, что это был бы неудачный выбор.

Из тренеров РПЛ никого во главе клуба я не вижу, кроме Бердыева. Семина вряд ли перетянут из «Локомотива».

Если брать топового иностранного тренера, то нужно реагировать на его запросы. Не брать, например, Петковича, Максимовича, Ханни. Нужны игроки топ-уровня. Как это делал «Зенит» в свое время, приобретая Халка и Витселя. Вопрос: готов ли хозяин потратиться? Но Кононов, на мой взгляд, это путь в никуда», – сказал Червиченко.

В текущем сезоне «Спартак» после 11 туров занимает седьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 18 очков.