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    Какой вы футболист?

    Червиченко: «Кононов – очередной несуразный выбор для «Спартака», путь в никуда»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о назначении нового главного тренера красно-белыми после увольнения с этого поста Массимо Карреры.

    «Кононов? Это очередной несуразный выбор. Он работал в абсолютно тепличных условиях в «Краснодаре». Больших успехов добиться у него не получилось. Он неплохой тренер, но «Спартак» – это та команда, которая хочет всегда выигрывать.

    Ставить тренера, потому что он тебе дал последнюю оплеуху. И кому-то он показался этим слишком хорош. На мой взгляд, нет. Я думаю, что это был бы неудачный выбор.

    Из тренеров РПЛ никого во главе клуба я не вижу, кроме Бердыева. Семина вряд ли перетянут из «Локомотива».

    Если брать топового иностранного тренера, то нужно реагировать на его запросы. Не брать, например, Петковича, Максимовича, Ханни. Нужны игроки топ-уровня. Как это делал «Зенит» в свое время, приобретая Халка и Витселя. Вопрос: готов ли хозяин потратиться? Но Кононов, на мой взгляд, это путь в никуда», – сказал Червиченко.

    В текущем сезоне «Спартак» после 11 туров занимает седьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 18 очков.

    Источник: Sport24

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    25.10.2018 07:32
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +451

      frizom 26 октября 2018, 22:14

      Кононов может стать хорошим вариантом если игроки примут его футбол. Поэтому выбор может быть правильным. А "эксперту" пора ехать в Ростов

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 12:23

      Выберут кого надо ,лишь бы тебя в Спартаке не было.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2018, 15:41

      Кононов – что лох, идти в свинарник? Разве что за ооочень хорошее бабло. Хапнуть, а летом свалить!

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      Рейтинг: +5

      за Спартак М 25 октября 2018, 15:03

      Сейчас , на фоне Креры, любой будет топом. А Кононов сильный спец однозначно. Ему Пилипчука и Спартак снова 1-ый

      1
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      Рейтинг: +3136

      m40 25 октября 2018, 14:26

      Очередной несуразный комментарий Червиченко

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      Рейтинг: +28751

      JTherry 25 октября 2018, 14:01

      пожалуй, соглашусь с Червиченко о мнении о Кононове - подбирают, что плохо лежит, не просчитывая, что он может принести Спартаку в будущем... Кононов весьма средний тренер, чересчур "обласканный" в свое время Галицким

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      Рейтинг: +3795

      serppion 25 октября 2018, 12:01

      Вряд ли белорусу удастся повторить успехи Эдуарда Малофеева. Калибр не тот, мелковат. Не нужен он Спартаку.

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      Рейтинг: +762

      sprint5 25 октября 2018, 11:30

      советами Червиченко все уже наелись

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      Рейтинг: +187

      maxpav 25 октября 2018, 11:12

      Кононов - это уровень топ тренера, но для ДЮШ. Об этом стоило подумать хотя бы по тому как быстро все предыдущие клубы с ним расставались не добившись заметного прогресса. Короче, Кононов в Спартаке - это не на долго.

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      Рейтинг: +1122

      Alex Flash 25 октября 2018, 10:41

      Неужели у Кононова выше амбиции,чем понимание того,что ничего путного не получится у него

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