Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака».

«Сложно предсказать, как игра будет протекать, но я могу сказать, какую игру я бы хотел видеть. Мы должны зажечь толпу, как и в прошлой игре. Должны играть агрессивно, болельщики должны быть с нами.

Если ваша первая игра во главе команды проходит на «Айброкс», если здесь нас поддерживают болельщики, то это сложная игра для тренера соперника. Мы не должны подвести», – сказал Джеррард.

Матч «Рейнджерс» – «Спартак» пройдет завтра, 25 октября.