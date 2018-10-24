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    Какой вы футболист?

    Джеррард – о матче со «Спартаком»: «Мы должны играть агрессивно»

    Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака».

    «Сложно предсказать, как игра будет протекать, но я могу сказать, какую игру я бы хотел видеть. Мы должны зажечь толпу, как и в прошлой игре. Должны играть агрессивно, болельщики должны быть с нами.

    Если ваша первая игра во главе команды проходит на «Айброкс», если здесь нас поддерживают болельщики, то это сложная игра для тренера соперника. Мы не должны подвести», – сказал Джеррард.

    Матч «Рейнджерс» – «Спартак» пройдет завтра, 25 октября.

    Источник: Sky Sports

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    24.10.2018 19:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 25 октября 2018, 00:19

      думаю команда должна показать что у нее есть характер и они готовы биться в ЛЕ. Удачи парням завтра!

      0
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 24 октября 2018, 21:16

      Увольнение Массимо -удар для команды. Думаю мяча три получим.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 октября 2018, 19:49

      заколебал уже ? сами то играть будете или болельщики за вас выйдут

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