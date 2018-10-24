думаю команда должна показать что у нее есть характер и они готовы биться в ЛЕ. Удачи парням завтра!
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака».
«Сложно предсказать, как игра будет протекать, но я могу сказать, какую игру я бы хотел видеть. Мы должны зажечь толпу, как и в прошлой игре. Должны играть агрессивно, болельщики должны быть с нами.
Если ваша первая игра во главе команды проходит на «Айброкс», если здесь нас поддерживают болельщики, то это сложная игра для тренера соперника. Мы не должны подвести», – сказал Джеррард.
Матч «Рейнджерс» – «Спартак» пройдет завтра, 25 октября.