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    Моуринью: «Бонуччи и Кьеллини могут давать лекции в Гарварде об игре в центре защиты»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил защитников «Ювентуса» в очном матче Лиги чемпионов (0:1).

    «Мистер Бонуччи и мистер Кьеллини могут давать лекции в Гарварде о том, как надо играть в центре защиты.

    Они были невероятны. Просто невероятны», – цитирует португальца London Evening Standard.

    Команда Массимилиано Аллегри набрала девять очков и продолжила лидерство в группе H. «Красные дьяволы» с четырьмя очками занимают вторую строчку. Дальше идут «Валенсия» с двумя баллами и «Янг Бойз» с одним.

    По ходу встречи Моуринью в ответ на оскорбления от болельщиков «Ювентуса» показал три пальца, напомнив о требле с «Интером» в сезоне-2009/10.

    Источник: London Evening Standard

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    24.10.2018 01:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 24 октября 2018, 09:16

      фирма веников не вяжет жозе

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +109

      Don_Barzini 24 октября 2018, 08:50

      Как же, черт возьми, приятно)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 24 октября 2018, 08:31

      Звучит как отмазка, особенно бонуччи который в прошлом сезоне провалился в милане, нет жозе тут скорее с твоей атакой не лады.

      -1
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 24 октября 2018, 05:56

      Здесь с Жозе не поспоришь

      0
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      Рейтинг: +52

      paNYA020294 24 октября 2018, 05:07

      скорее нападение мю может давать лекции бомжам и дворовым пацанам как играть в атаке.

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