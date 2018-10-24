Моуринью: «Бонуччи и Кьеллини могут давать лекции в Гарварде об игре в центре защиты»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил защитников «Ювентуса» в очном матче Лиги чемпионов (0:1).

«Мистер Бонуччи и мистер Кьеллини могут давать лекции в Гарварде о том, как надо играть в центре защиты.

Они были невероятны. Просто невероятны», – цитирует португальца London Evening Standard.

Команда Массимилиано Аллегри набрала девять очков и продолжила лидерство в группе H. «Красные дьяволы» с четырьмя очками занимают вторую строчку. Дальше идут «Валенсия» с двумя баллами и «Янг Бойз» с одним.

По ходу встречи Моуринью в ответ на оскорбления от болельщиков «Ювентуса» показал три пальца, напомнив о требле с «Интером» в сезоне-2009/10.