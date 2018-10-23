Рейнгольд: «Слова Глушакова – понты. Он первый, кто был за отставку Карреры»

Экс-нападающий сборной СССР Валерий Рейнгольд поделился мнением об увольнении Массимо Каррреры с поста главного тренера «Спартака».

– Отставка Карреры не напрашивалась. Надо было ему помочь разобраться. Он растерялся. Его начали плавить, и он не знал, что делать…

– Как помочь?

– Федун должен был посоветоваться. Узнать, какие есть проблемы и что думает Каррера о футболистах, с которыми он работает. И что нужно делать. Освободиться от игроков или «отдать на перевоспитание». Способов много.

– Слышали про слова благодарности Глушакова и реакцию дочери Карреры?

– Да. Его слова – понты. Он – первый, кто был за отставку Карреры. Я уверен на сто процентов. Там была группа игроков, которая ему поддакивала. И на это клюнуло руководство «Спартака». Но чего в итоге они добились? Поставят паиньку, и он будет устраивать всех?

– Нужно ли возвращать Дениса Глушакова в основу?

– Нет. Ни в коем случае. Я потерял к нему уважение и доверие. И еще бы добавил к нему Ещенко и Реброва. Если все останется так, как сейчас, они и нового тренера сплавят.

– Кого бы вы хотели видеть во главе «Спартака»?

– Я вижу только одного кандидата. Это Слуцкий. Если он даст согласие, дай Бог. Порядочный, нормальный и грамотный тренер. И человек хороший.

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