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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Рейнгольд: «Слова Глушакова – понты. Он первый, кто был за отставку Карреры»

    Экс-нападающий сборной СССР Валерий Рейнгольд поделился мнением об увольнении Массимо Каррреры с поста главного тренера «Спартака».

    – Отставка Карреры не напрашивалась. Надо было ему помочь разобраться. Он растерялся. Его начали плавить, и он не знал, что делать…

    – Как помочь?

    – Федун должен был посоветоваться. Узнать, какие есть проблемы и что думает Каррера о футболистах, с которыми он работает. И что нужно делать. Освободиться от игроков или «отдать на перевоспитание». Способов много.

    – Слышали про слова благодарности Глушакова и реакцию дочери Карреры?

    – Да. Его слова – понты. Он – первый, кто был за отставку Карреры. Я уверен на сто процентов. Там была группа игроков, которая ему поддакивала. И на это клюнуло руководство «Спартака». Но чего в итоге они добились? Поставят паиньку, и он будет устраивать всех?

    – Нужно ли возвращать Дениса Глушакова в основу?

    – Нет. Ни в коем случае. Я потерял к нему уважение и доверие. И еще бы добавил к нему Ещенко и Реброва. Если все останется так, как сейчас, они и нового тренера сплавят.

    – Кого бы вы хотели видеть во главе «Спартака»?

    – Я вижу только одного кандидата. Это Слуцкий. Если он даст согласие, дай Бог. Порядочный, нормальный и грамотный тренер. И человек хороший.

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    Источник: «Советский спорт»

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    23.10.2018 19:15
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +41

      thereddog 25 октября 2018, 10:24

      Рейнгольд, ну ты даешь! Сам же Массимо поливал, где мог. Да, подставили его с трех сторон чисто по нашему, причем согласовано, это везде в этом греб-ном "бизнесе" практикуется - 1) изнутри команды, лучше Глушака никого найти - иуда нужен был кто бы провел работу, намекнул бы "существует мнение ... " и показал бы пальцем наверх, 2) от манагеров измайловских - которые кормятся от всего этого (как - да так и везде у нас) - перешел им Массимо дорогу, не стал "своим", как Родионов 3) от таких журналюг и устатых доброхотов. А теперь поздно сожалеть - лучше бы извинился за то что сам писал.

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      Рейтинг: +10

      децебал 24 октября 2018, 20:11

      родионова и измайлова пинкамигнать!!!федун продаф уже Спартак авену! ты же хохол и не любишь Спартак твоё галушечное сердце осталось в киевскрм динамо. ты всегда болел за саложопых!!!

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      Рейтинг: +51

      raptor62 24 октября 2018, 12:46

      зачем спартаку кресло качалка?старичок с ума сошел.
      а насчет глушака все по делу.

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      Рейтинг: +10

      децебал > raptor62 24 октября 2018, 20:05

      все будут старичками и ты тоже дубина! не трогай Рейнгольда он в отличие от тебяСпартаковец!!

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 11:09

      Слуцкий не пойдет в Спартак. Не из того теста он слеплен.

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      Рейтинг: +3022

      Dgad 24 октября 2018, 08:47

      Слуцкий Конь, он никогда не перейдет в Спартак...

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 24 октября 2018, 08:17

      я вот не пойму - как можно плавить тренера, который сделал тебя чемпионом?????

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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 24 октября 2018, 00:13

      У Рейнгольда просветление.. Федун - не хозяин, Глушакова долой, Слуцкий.. ну, тут просветление кончилось.

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      Рейтинг: +966

      Харченко 23 октября 2018, 22:42

      Глушакова нужно на всю оставшуюся жизнь отучить от демонстрации своих понтов.
      Надеюсь, что нормальные фанаты уже начали думать, как это лучше сделать.

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      Рейтинг: +10

      децебал > Харченко 24 октября 2018, 20:06

      в точку!

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 23 октября 2018, 22:32

      Это по вине Глушакова и ОПГ "Ромашка" отставили Карреру.
      Сватают Кононова.
      Время покажет, кто станет главным на новое очередное увольнение по окончании сезона.
      Как только, так сразу и поминай как звали.
      Ждём-с!

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      Рейтинг: +1426

      VSt 23 октября 2018, 21:30

      Для дедушки, которому за семьдесят, господин Рейнгольд слишком резок в суждениях. Пора приобретать мудрость и степенность.

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      Рейтинг: +10

      децебал > VSt 24 октября 2018, 20:07

      а тебе сколько лет щенок?! не трогай Рейнгольда!

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