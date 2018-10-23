Рейнгольд: «Слова Глушакова – понты. Он первый, кто был за отставку Карреры»

Рейнгольд, ну ты даешь! Сам же Массимо поливал, где мог. Да, подставили его с трех сторон чисто по нашему, причем согласовано, это везде в этом греб-ном "бизнесе" практикуется - 1) изнутри команды, лучше Глушака никого найти - иуда нужен был кто бы провел работу, намекнул бы "существует мнение ... " и показал бы пальцем наверх, 2) от манагеров измайловских - которые кормятся от всего этого (как - да так и везде у нас) - перешел им Массимо дорогу, не стал "своим", как Родионов 3) от таких журналюг и устатых доброхотов. А теперь поздно сожалеть - лучше бы извинился за то что сам писал.
Экс-нападающий сборной СССР Валерий Рейнгольд поделился мнением об увольнении Массимо Каррреры с поста главного тренера «Спартака».
– Отставка Карреры не напрашивалась. Надо было ему помочь разобраться. Он растерялся. Его начали плавить, и он не знал, что делать…
– Как помочь?
– Федун должен был посоветоваться. Узнать, какие есть проблемы и что думает Каррера о футболистах, с которыми он работает. И что нужно делать. Освободиться от игроков или «отдать на перевоспитание». Способов много.
– Слышали про слова благодарности Глушакова и реакцию дочери Карреры?
– Да. Его слова – понты. Он – первый, кто был за отставку Карреры. Я уверен на сто процентов. Там была группа игроков, которая ему поддакивала. И на это клюнуло руководство «Спартака». Но чего в итоге они добились? Поставят паиньку, и он будет устраивать всех?
– Нужно ли возвращать Дениса Глушакова в основу?
– Нет. Ни в коем случае. Я потерял к нему уважение и доверие. И еще бы добавил к нему Ещенко и Реброва. Если все останется так, как сейчас, они и нового тренера сплавят.
– Кого бы вы хотели видеть во главе «Спартака»?
– Я вижу только одного кандидата. Это Слуцкий. Если он даст согласие, дай Бог. Порядочный, нормальный и грамотный тренер. И человек хороший.
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