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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Экс-гендиректор «Спартака»: «Черчесов отлично подходит на должность главного тренера»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак оценил возможное назначение Станислава Черчесова главным тренером красно-белых.

    «Черчесов отлично подходит на должность главного тренера «Спартака», и он мог бы успешно совмещать эту деятельность с работой в национальной команде. Российский специалист обладает сильной харизмой, умеет находить общий язык с абсолютно разными футболистами, а также у него за плечами огромный багаж опыта.

    Откровенно говоря, мое мнение о Черчесове сильно поменялось после ЧМ-2018. За довольно короткий период времени он сумел сколотить боеспособный коллектив и добился со сборной России поистине серьезного достижения на международной арене.

    Однако повторюсь, даже у Черчесова в «Спартаке» все может получиться только в том случае, если будет налажена, в частности, работа административного и руководящего составов клуба, если между тренером и руководством будут сохраняться доверительные отношения», – сказал Первак.

    Накануне с поста главного тренера «Спартака» был уволен итальянец Массимо Каррера.

    Карреру уволили. Что об этом известно

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    Источник: «Известия»

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    23.10.2018 07:18
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 23 октября 2018, 14:18

      "Умеет находить общий язык с абсолютно разными футболистами" - с Денисовым общий язык не нашел. С Глушаковым проще не будет.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 октября 2018, 14:03

      Хороша Маша, да не ваша!

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 23 октября 2018, 13:21

      Однако повторюсь, даже у Черчесова в «Спартаке» все может получиться только в том случае, если будет налажена, в частности, работа административного и руководящего составов клуба
      --------------------------------------------------
      Так в этом то и проблема. Если бы не ОПГ "Ромашка" Каррера остался бы тренером и вряд ли упустил бы второе место весной. Да и кубок бы тоже взял.
      Ставьте кого угодно, но пока в Спартаке ОПГ "Ромашка" - хорошего не ждите.

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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 23 октября 2018, 11:08

      Помню того Первака... Вот память человеческая - не за что, а помню ))))

      1
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      Рейтинг: +31

      Zorghe 23 октября 2018, 10:19

      а оно ему надо?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 октября 2018, 08:47

      Как Стас умеет находить общий язык с абсолютно разными футболистами, Перваку надо по гуглить в интернете, если памяти нет. Или перестать пить первак и перейти на миллеровку в "Спартаке" её есть кому подгонять...

      5
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 23 октября 2018, 08:08

      Не трогайте Черчесова, пусть сборную доделывает, Слуцкого нужно!

      -2
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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК > uS_Number oNe 23 октября 2018, 08:42

      Всё . у тебя не правильно !

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      Рейтинг: +23534

      Мары > uS_Number oNe 23 октября 2018, 21:09

      Догадайся почему минусанул.
      УК всех нервы, но не все так не сдержаны, как ты.
      Держи себя в руках.Хотя с постом твоим согласен.

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      Рейтинг: +677

      vodomut 23 октября 2018, 07:54

      постоянный бардак в спартаке

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      Рейтинг: +1163

      SaveAS 23 октября 2018, 07:26

      Только вопрос, Черчесову это нужно?

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