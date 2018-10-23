Экс-гендиректор «Спартака»: «Черчесов отлично подходит на должность главного тренера»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак оценил возможное назначение Станислава Черчесова главным тренером красно-белых.

«Черчесов отлично подходит на должность главного тренера «Спартака», и он мог бы успешно совмещать эту деятельность с работой в национальной команде. Российский специалист обладает сильной харизмой, умеет находить общий язык с абсолютно разными футболистами, а также у него за плечами огромный багаж опыта.

Откровенно говоря, мое мнение о Черчесове сильно поменялось после ЧМ-2018. За довольно короткий период времени он сумел сколотить боеспособный коллектив и добился со сборной России поистине серьезного достижения на международной арене.

Однако повторюсь, даже у Черчесова в «Спартаке» все может получиться только в том случае, если будет налажена, в частности, работа административного и руководящего составов клуба, если между тренером и руководством будут сохраняться доверительные отношения», – сказал Первак.

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