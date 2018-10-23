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    Какой вы футболист?

    «Арсенал» впервые с 2007 года выиграл 10 игр подряд

    Встреча 9-го тура Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Лестер Сити» завершилась победой лондонского клуба со счетом 3:1.

    Для команды Унаи Эмери победа стала 10-й кряду. Это повторение победной серии «канониров» 11-летней давности, когда командой руководил Арсен Венгер.

    «Арсенал» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

    После двух туров групповой стадии Лиги Европы команда возглавляет группу E с шестью очками. В четверг, 25-го октября, столичный клуб сыграет на выезде против лиссабонского «Спортинга».

    «Арсенал» Эмери играет гениально! Посмотрите на эту красоту

    Источник: Бомбардир

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    23.10.2018 00:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 23 октября 2018, 11:31

      так держать!

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      Рейтинг: +1516

      Тазит 23 октября 2018, 07:04

      Выиграли 10 игр подряд и поднялись на 4-е место)))

      0
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 23 октября 2018, 05:27

      Лестер первый тайм давил, арсенал отскочил

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      Рейтинг: +929

      ДСА 23 октября 2018, 04:53

      А начали с двух поражений.

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 23 октября 2018, 04:12

      Тренеришка жжет. А у игрочищи была такая серия ???

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