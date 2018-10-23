«Арсенал» впервые с 2007 года выиграл 10 игр подряд

Встреча 9-го тура Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Лестер Сити» завершилась победой лондонского клуба со счетом 3:1.

Для команды Унаи Эмери победа стала 10-й кряду. Это повторение победной серии «канониров» 11-летней давности, когда командой руководил Арсен Венгер.

«Арсенал» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

После двух туров групповой стадии Лиги Европы команда возглавляет группу E с шестью очками. В четверг, 25-го октября, столичный клуб сыграет на выезде против лиссабонского «Спортинга».

«Арсенал» Эмери играет гениально! Посмотрите на эту красоту