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    Примера. «Вальядолид» выиграл у «Бетиса» и обошел «Реал» в таблице

    «Бетис» дома проиграл «Вальядолиду» в матче 9-го тура Примеры со счетом 0:1. Гости набрали 15 очков и поднялись на шестую строчку в таблице, обойдя «Реал», у которого 14 очков.

    «Бетис» с 12-ю очками идет десятым.

    В двух других матчах «Атлетик» сыграл вничью с «Эйбаром», «Эспаньол» обыграл «Уэску».

    Чемпионат Испании. Примера. 9-й тур

    Эйбар – Атлетик – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Шарлес (с пенальти), 17; 1:1 – Уильямс, 21.

    Уэска – Эспаньол – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Иглесиас, 41; 0:2 – Иглесиас, 64.

    Бетис – Вальядолид – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Антонито, 35.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2018 23:37
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 22 октября 2018, 15:16

      а тем временем Вальядолид тихо, но уверенно пробивается наверх)) они еще наделают шума, скриньте)))

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 22 октября 2018, 05:10

      Дожили: Вальядолид выше Реала!

      0
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый > ДАША Д 22 октября 2018, 15:22

      Привыкайте, у Реала "большие" планы на сезон

      0
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      Рейтинг: +1596

      koli4ka 22 октября 2018, 01:07

      если и классико проиграют-полетят ещё значительно ниже...

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 22 октября 2018, 00:14

      У Реала дела совсем плохи

      1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich > XaXatyn 22 октября 2018, 00:15

      скатывается вниз.

      2
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      Рейтинг: +3600

      anatolich72 22 октября 2018, 00:04

      Молодцы.

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      Рейтинг: +298

      Алексей новый > anatolich72 22 октября 2018, 15:24

      Кто?

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      Рейтинг: +339

      babenko1977 21 октября 2018, 23:54

      Реалу пора начинать выигрывать

      1
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый > babenko1977 22 октября 2018, 15:24

      гениальный комментарий! А главное неожиданный.

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