Примера. «Вальядолид» выиграл у «Бетиса» и обошел «Реал» в таблице

а тем временем Вальядолид тихо, но уверенно пробивается наверх)) они еще наделают шума, скриньте)))
«Бетис» дома проиграл «Вальядолиду» в матче 9-го тура Примеры со счетом 0:1. Гости набрали 15 очков и поднялись на шестую строчку в таблице, обойдя «Реал», у которого 14 очков.
«Бетис» с 12-ю очками идет десятым.
В двух других матчах «Атлетик» сыграл вничью с «Эйбаром», «Эспаньол» обыграл «Уэску».
Чемпионат Испании. Примера. 9-й тур
Голы: 1:0 – Шарлес (с пенальти), 17; 1:1 – Уильямс, 21.
Голы: 0:1 – Иглесиас, 41; 0:2 – Иглесиас, 64.
Бетис – Вальядолид – 0:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Антонито, 35.