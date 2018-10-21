Примера. «Вальядолид» выиграл у «Бетиса» и обошел «Реал» в таблице

«Бетис» дома проиграл «Вальядолиду» в матче 9-го тура Примеры со счетом 0:1. Гости набрали 15 очков и поднялись на шестую строчку в таблице, обойдя «Реал», у которого 14 очков.

«Бетис» с 12-ю очками идет десятым.

В двух других матчах «Атлетик» сыграл вничью с «Эйбаром», «Эспаньол» обыграл «Уэску».

Чемпионат Испании. Примера. 9-й тур

Эйбар – Атлетик – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Шарлес (с пенальти), 17; 1:1 – Уильямс, 21.

Уэска – Эспаньол – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Иглесиас, 41; 0:2 – Иглесиас, 64.

Бетис – Вальядолид – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Антонито, 35.

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