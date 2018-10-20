20-летний Йович – самый молодой автор пента-трика в истории Бундеслиги

Встреча 8-го тура чемпионата Германии между «Айнтрахтом» и «Фортуной» завершилась победой хозяев со счетом 7:1.

Нападающий франкфуртского клуба Лука Йович забил пять голов.

Серб стал самым молодым футболистом в истории соревнования, который отличился пятью мячами в одном матче. Йович – также первый автор пента-трика в истории клуба.

Права на футболиста принадлежат «Бенфике». В июне 2017 году «Айнтрахт» арендовал игрока у лиссабонского клуба сроком на два года. Ресурс Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

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