Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    20-летний Йович – самый молодой автор пента-трика в истории Бундеслиги

    Встреча 8-го тура чемпионата Германии между «Айнтрахтом» и «Фортуной» завершилась победой хозяев со счетом 7:1.

    Нападающий франкфуртского клуба Лука Йович забил пять голов.

    Серб стал самым молодым футболистом в истории соревнования, который отличился пятью мячами в одном матче. Йович – также первый автор пента-трика в истории клуба.

    Права на футболиста принадлежат «Бенфике». В июне 2017 году «Айнтрахт» арендовал игрока у лиссабонского клуба сроком на два года. Ресурс Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

    Молодой пацан забил 5 голов за час. Бундеслига в шоке

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.10.2018 00:32
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 20 октября 2018, 15:09

      На всю жизнь останется в памяти. Молодец.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      AEerr 20 октября 2018, 04:40

      интересно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 20 октября 2018, 04:17

      Да,пять штук в одном матче в этом возрасте-это спортивное счастье!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 20 октября 2018, 01:39

      Вангую новость скоро, что на него положила глаз Бавария)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +715

      Mario84 20 октября 2018, 00:34

      Красавчик! Удачи!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11