Лига наций. В 4-м туре лиги D забито 12 голов

Сборная Гибралтара в матче 4-го тура Лиги наций D4 обыграла команду Лихтенштейна со счетом 2:1.
В составе хозяев отличились Джордж Кабрера и Джозеф Чиполина, за гостей забил Деннис Саланович.
Гибралтарцы впервые в истории национального футбола одержали вторую победу подряд.
Лига наций. Лига D. Группа 4. 4-й тур
Гибралтар – Лихтенштейн – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Саланович, 15; 1:1 – Капрена, 61; 2:1 – Чиполина, 66.
Армения – Македония – 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Пиццелли, 12; 2:0 – Мовсисян, 67; 3:0 – Гхазарян, 81; 4:0 – Мхитарян, 90+4.
Лига наций. Лига D. Группа 1. 4-й тур
Голы: 0:1 – Канкава, 8; 0:2 – Гвилия, 29; 0:3 – Чакветадзе, 61.
Казахстан – Андорра – 4:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Сейдахмет, 21; 2:0 – Турысбек, 39; 3:0 – Гомес, 61 (в свои ворота); 4:0 – Муртазаев, 74.