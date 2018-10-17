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    Лига наций. В 4-м туре лиги D забито 12 голов

    Сборная Гибралтара в матче 4-го тура Лиги наций D4 обыграла команду Лихтенштейна со счетом 2:1.

    В составе хозяев отличились Джордж Кабрера и Джозеф Чиполина, за гостей забил Деннис Саланович.

    Гибралтарцы впервые в истории национального футбола одержали вторую победу подряд.

    Лига наций. Лига D. Группа 4. 4-й тур

    Гибралтар – Лихтенштейн – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Саланович, 15; 1:1 – Капрена, 61; 2:1 – Чиполина, 66.

    Армения – Македония – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Пиццелли, 12; 2:0 – Мовсисян, 67; 3:0 – Гхазарян, 81; 4:0 – Мхитарян, 90+4.

    Лига наций. Лига D. Группа 1. 4-й тур

    Латвия – Грузия – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Канкава, 8; 0:2 – Гвилия, 29; 0:3 – Чакветадзе, 61.

    Казахстан – Андорра – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Сейдахмет, 21; 2:0 – Турысбек, 39; 3:0 – Гомес, 61 (в свои ворота); 4:0 – Муртазаев, 74.

    Турнирная таблица Лиги наций

    Источник: Бомбардир

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    17.10.2018 01:27
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