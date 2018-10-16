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    Какой вы футболист?

    Джеко вошел в десятку лучших бомбардиров европейских сборных в истории

    Нападающий «Ромы» и сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко оформил дубль во вчерашнем матче Лиги наций против Северной Ирландии (2:0).

    На счету 32-летнего футболиста стало 55 голов в 97 играх за национальную команду. Таким образом он вошел в десятку лучших бомбардиров европейских сборных за все время.

    Лидирует в списке нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, на счету которого 85 забитых мячей на международном уровне.

    Топ-10 лучших бомбардиров европейских сборных

    1. Криштиану Роналду (Португалия) – 85 голов

    2. Ференц Пушкаш [Венгрия] – 84

    3. Шандор Кочиш (Венгрия) – 75

    4. Мирослав Клозе (Германия) – 71

    5. Герд Мюллер (Германия) – 68

    6. Робби Кин (Ирландия) – 68

    7. Златан Ибрагимович (Швеция) – 62

    8. Имре Шлоссер (Венгрия), Давид Вилья (Испания) – 59

    10. Ян Коллер (Чехия), Эдин Джеко (Босния и Герцеговина), Роберт Левандовски (Польша) – 55.

    Источник: Football Italia

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    16.10.2018 14:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +133

      Кривоножка 16 октября 2018, 18:29

      Не плохая компания!

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