Джеко вошел в десятку лучших бомбардиров европейских сборных в истории

Нападающий «Ромы» и сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко оформил дубль во вчерашнем матче Лиги наций против Северной Ирландии (2:0).

На счету 32-летнего футболиста стало 55 голов в 97 играх за национальную команду. Таким образом он вошел в десятку лучших бомбардиров европейских сборных за все время.

Лидирует в списке нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, на счету которого 85 забитых мячей на международном уровне.

Топ-10 лучших бомбардиров европейских сборных

1. Криштиану Роналду (Португалия) – 85 голов

2. Ференц Пушкаш [Венгрия] – 84

3. Шандор Кочиш (Венгрия) – 75

4. Мирослав Клозе (Германия) – 71

5. Герд Мюллер (Германия) – 68

6. Робби Кин (Ирландия) – 68

7. Златан Ибрагимович (Швеция) – 62

8. Имре Шлоссер (Венгрия), Давид Вилья (Испания) – 59

10. Ян Коллер (Чехия), Эдин Джеко (Босния и Герцеговина), Роберт Левандовски (Польша) – 55.