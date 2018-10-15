Испанцы впервые пропустили три гола в официальном матче дома

Сборная Испании принимает англичан в рамках 4-го тура Лиги наций (1:3, 65-я минута).

Рахим Стерлинг оформил дубль, один гол на счету Маркуса Рэшфорда. Испанцы впервые в истории пропустили три гола в официальной встрече на домашнем стадионе.

Один мяч в составе Луиса Энрике забил Пако Алькасьер.

Напомним, на минувшем чемпионате мира испанцы завершили выступление на стадии 1/8 финала, уступив хозяевам россиянам по пенальти (1:1, 3:4 в серии одиннадцатиметровых).

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Севилье.