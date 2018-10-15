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    Испанцы впервые пропустили три гола в официальном матче дома

    Сборная Испании принимает англичан в рамках 4-го тура Лиги наций (1:3, 65-я минута).

    Рахим Стерлинг оформил дубль, один гол на счету Маркуса Рэшфорда. Испанцы впервые в истории пропустили три гола в официальной встрече на домашнем стадионе.

    Один мяч в составе Луиса Энрике забил Пако Алькасьер.

    Напомним, на минувшем чемпионате мира испанцы завершили выступление на стадии 1/8 финала, уступив хозяевам россиянам по пенальти (1:1, 3:4 в серии одиннадцатиметровых).

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Севилье.

    Источник: Opta

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    15.10.2018 23:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 16 октября 2018, 00:07

      А еще на Пике многие звездят....Без него центр обороны испанцев-проходной двор.

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