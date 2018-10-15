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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Рамос 160-й раз сыграет за сборную Испании. До мирового рекорда – 24 матча

    В 21:45 по московскому времени сборная Испании примет команду Англии в рамах 4-го тура Лиги наций.

    Ожидается, что защитник «Реала» Серхио Рамоса выйдет в стартовом составе испанцев. Матч станет для него 160-м в футболке национальной сборной.

    Национальный рекорд принадлежит вратарю Икеру Касильясу, на счету которого 167 игр. Касильяс не сообщал о завершении карьеры в сборной, но не вызывался с Евро-2016.

    Мировой рекордсмен по этому показателю – экс-игрок сборной Египта Ахмеду Хассану, который провел за сборную 184 матча.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Севилье.

    Источник: Бомбардир

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    15.10.2018 19:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 16 октября 2018, 11:22

      Где то в 2020г. получит об этом уведомление.

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 16 октября 2018, 05:28

      Он ещё сможет до чемпионата мира поиграть, и до 200 игр дойдет

      1
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      Рейтинг: +1596

      koli4ka 15 октября 2018, 23:52

      Серега!!!Мы в тебя верим...

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 октября 2018, 22:11

      Испанский и европейский рекорд должен установить.

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 октября 2018, 21:06

      Ждём рекорда?

      2
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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 15 октября 2018, 20:18

      Рамосу - памятник).

      0
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 15 октября 2018, 20:11

      Рамос матадор!

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