Рамос 160-й раз сыграет за сборную Испании. До мирового рекорда – 24 матча

В 21:45 по московскому времени сборная Испании примет команду Англии в рамах 4-го тура Лиги наций.

Ожидается, что защитник «Реала» Серхио Рамоса выйдет в стартовом составе испанцев. Матч станет для него 160-м в футболке национальной сборной.

Национальный рекорд принадлежит вратарю Икеру Касильясу, на счету которого 167 игр. Касильяс не сообщал о завершении карьеры в сборной, но не вызывался с Евро-2016.

Мировой рекордсмен по этому показателю – экс-игрок сборной Египта Ахмеду Хассану, который провел за сборную 184 матча.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Севилье.