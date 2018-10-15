Ионов: «Взяли три очка, победили, порадовались. В таблицу не заглядываем»

Полузащитник «Ростова» и сборной России Алексей Ионов поделился впечатлениями от победного матча с Турцией в рамках Лиги наций.

«Готовились к игре, настраивались на победу, понимали, что нам нужна только она. Было время восстановиться. Очень довольны, что победили. Мы разбирали игру Турции, нам подсказали определенные моменты, какие у них есть зоны и как нужно их вскрывать.

Что касается моего офсайда, то во время игры было тяжело понять. Мы вдвоем с Кузяевым вбегали в эту зону, казалось, что нет офсайда. Мы бежали в одну точку, он не крикнул, не дал никакого сигнала, поэтому понять было сложно. Вратарь замер, все остановились, подумали, что офсайд, и я просто ударил.

Я не пересматривал потом, не знал, что офсайда и не было. Касаемо судейства – на это особо не обращаешь внимания, отбираешь до конца, бежишь, если свистнул – значит назад.

Каждая игра сборной – это праздник и большая радость. Я рад, что меня вызывают, и стараюсь помочь команде – делаю то, что от меня требуется. Мы постепенно готовимся к каждой игре и настраиваемся на победу. Взяли три очка, победили, порадовались. В таблицу не заглядываем», – сказал Ионов.

Матч четвертого тура Лиги наций Россия – Турция завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Наши – в порядке. Сборная много забивает и классно атакует