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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Ионов: «Взяли три очка, победили, порадовались. В таблицу не заглядываем»

    Полузащитник «Ростова» и сборной России Алексей Ионов поделился впечатлениями от победного матча с Турцией в рамках Лиги наций.

    «Готовились к игре, настраивались на победу, понимали, что нам нужна только она. Было время восстановиться. Очень довольны, что победили. Мы разбирали игру Турции, нам подсказали определенные моменты, какие у них есть зоны и как нужно их вскрывать.

    Что касается моего офсайда, то во время игры было тяжело понять. Мы вдвоем с Кузяевым вбегали в эту зону, казалось, что нет офсайда. Мы бежали в одну точку, он не крикнул, не дал никакого сигнала, поэтому понять было сложно. Вратарь замер, все остановились, подумали, что офсайд, и я просто ударил.

    Я не пересматривал потом, не знал, что офсайда и не было. Касаемо судейства – на это особо не обращаешь внимания, отбираешь до конца, бежишь, если свистнул – значит назад.

    Каждая игра сборной – это праздник и большая радость. Я рад, что меня вызывают, и стараюсь помочь команде – делаю то, что от меня требуется. Мы постепенно готовимся к каждой игре и настраиваемся на победу. Взяли три очка, победили, порадовались. В таблицу не заглядываем», – сказал Ионов.

    Матч четвертого тура Лиги наций Россия – Турция завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Наши – в порядке. Сборная много забивает и классно атакует

    Источник: «Чемпионат»

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    15.10.2018 06:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 15 октября 2018, 13:37

      Сейчас главное появилась уверенность в своих силах.

      2
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 15 октября 2018, 06:50

      Не ври , что в таблицу не заглядываете ! Черчесов сказал : "Мы возглавляем таблицу . Смотрится красиво ! " Дальнейших успехов !

      2
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 15 октября 2018, 06:16

      Молодцы. Хорошая игра была

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